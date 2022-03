Banda Cuisillos ha subito un enorme incidente stradale che si è rivelato quasi fatale

I membri della banda Cuisillos hanno subito un drammatico incidente stradale a bordo del loro Tour Bus mentre viaggiavano lungo l'autostrada dell'Arizona, negli Stati Uniti, per recarsi a uno spettacolo.

I musicisti hanno avuto un grande spavento quando il loro autobus ha subito un incidente quando in mezzo al nulla, il veicolo di Cuisillos è uscito dalla corsia stradale e ha sbandato di lato, il che potrebbe significare un grave incidente.

È successo tutto quando una gomma ha tuonato bruscamente, facendogli perdere il controllo dell'autobus su cui stavano viaggiando. È stato grazie all'abilità del guidatore che l'autobus non si è ribaltato perché viaggiava a una velocità considerevole. Lo ha annunciato la società che li rappresenta AB Music in una dichiarazione:

«È stato il duro lavoro che la band Cuisillos ha svolto settimana dopo settimana e terminando le loro esibizioni con grande successo in California, si stavano dirigendo verso le loro prossime esibizioni sulla costa orientale.

Quando sorprendentemente hanno avuto un tremendo spavento di avere un incidente in mezzo alla strada in mezzo al nulla sul posto nello stato dell'Arizona. È successo tutto quando una gomma del Tour Bus su cui percorrono sempre tuonò, facendogli perdere il controllo dell'autobus, finché a poco a poco l'autobus si fermò da solo e stavano per voltarsi.