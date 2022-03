Apri il sito web per acquisire il «fan ID» obbligatorio per partecipare al Qatar 2022

Doha, 23 Mar Il 'fan ID', un documento obbligatorio che i tifosi dovranno portare con sé se vogliono partecipare alla Coppa del Mondo del Qatar 2022, può ora essere ottenuto attraverso il portale ufficiale www.qatar2022.qa, annunciato questo mercoledì in una conferenza stampa le autorità del comitato organizzatore. Questo documento può essere acquistato solo da coloro che hanno già i biglietti e che hanno prenotato un alloggio nel paese del Golfo Persico che ospiterà la Coppa del Mondo dal 21 novembre al 18 dicembre di quest'anno. La carta, chiamata «Hayya» e che può essere ottenuta sia in formato fisico che digitale, servirà anche come visto d'ingresso per tutti i tifosi che viaggiano nel Paese durante il campionato, come è successo ai Mondiali 2018 in Russia. Con esso, sarai in grado di viaggiare gratuitamente da e per gli stadi della Coppa del Mondo nei giorni delle partite sulla rete di trasporto pubblico del Qatar. «Con il 'fan ID (i tifosi saranno in grado di) accedere agli stadi e consentirà l'ingresso al trasporto gratuito intorno a Doha, così come altri vantaggi che verranno annunciati in seguito», ha dichiarato Said al Kuwari, direttore esecutivo del progetto 'fan ID'. Omar Al Jber, direttore esecutivo degli alloggi del comitato organizzatore della Coppa del Mondo, ha anche spiegato durante una conferenza stampa che i prezzi degli hotel e degli alloggi in Qatar durante l'evento saranno soggetti «alla domanda e all'offerta», anche se ha detto che ci saranno alternative «a partire da $80" a notte. A questo proposito, ha indicato che in Qatar ci sono hotel che vanno dalle tre stelle alle cinque stelle, oltre a case e appartamenti disponibili per l'affitto, e la possibilità di soggiornare nelle case dei residenti nell'emirato, senza contare le crociere che saranno ancorate a Doha in esclusiva per il campionato. «I prezzi saranno soggetti all'offerta e alla domanda, quindi chi prenota prima avrà più opzioni. I prezzi inizieranno da $80, che ovviamente varieranno a seconda della zona e del tipo di alloggio «, ha affermato Al Jaber. CAPO lu/amr/ism