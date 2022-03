Almeno un danno deceduto e non quantificato lascia piogge in Paraguay

Asunción, 23 Mar Almeno una persona è deceduta e notevoli danni materiali hanno causato le piogge che sono cadute nelle ultime ore in Paraguay, hanno riferito gli interessati e le autorità. Piogge torrenziali con forti venti hanno colpito diverse aree del paese, in particolare Asunción, che martedì sera ha subito inondazioni nel mezzo di una tempesta. Case, scuole e centri sanitari sono rimasti senza casa a causa dei forti venti in diverse località, dove le strade bagnate erano ancora segnalate mercoledì. Nel penitenziario regionale del dipartimento di San Pedro, una parte del tetto è caduta in un reparto e sono stati segnalati altri danni. Una fonte del National Emergency Secretariat (SEN) ha dichiarato a Efe, senza specificare i dettagli, di aver ricevuto segnalazioni di danni dai dipartimenti di San Pedro, Concepción e Central. Il ministro ad interim della SEN, Miguel Kurita, ha lamentato nelle dichiarazioni alla ABC che le famiglie più vulnerabili subiscono il «maggior danno». Kurita ha descritto come il «problema più grande» i flussi d'acqua che si sono formati a seguito della tempesta. I media locali hanno indicato che un uomo di 34 anni è morto nella città di San Lorenzo, Dipartimento Centrale, dopo essere stato colpito da una delle mura della sua casa crollata. Nel bel mezzo dell'emergenza vissuta martedì ad Asunción, decine di contadini arrivati nella capitale per partecipare a una marcia convocata per domani si sono rifugiati nella Stazione Centrale, ora trasformata in museo. Il Dipartimento di Meteorologia e Idrologia ha rivelato che un «sistema di tempeste» ha colpito il centro, sud e est della regione orientale del paese, dove si trova Asunción. Secondo tale entità, le intense piogge hanno causato che in circa 20 minuti «più di 50 millimetri» di acqua si sono accumulati in alcune città del Dipartimento Centrale. La misurazione nella città di San Lorenzo, situata nel centro, ha rivelato che 80 millimetri di pioggia sono caduti nel giro di un'ora. «Ciò trabocca di qualsiasi strada o canale su cui (l'acqua) deve circolare», ha detto alla ABC il vicedirettore di Meteorologia, Eduardo Mingo. CAPO lb/ya (foto)