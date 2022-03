Almeno sei minori muoiono in un incidente con uno scuolabus in Colombia

Sei minori sono morti e quasi venti sono rimasti feriti martedì dopo che lo scuolabus che li trasportava è caduto in un abisso nel nord-est della Colombia, secondo un"autorità regionale.

Gli studenti hanno lasciato una scuola rurale e stavano tornando al capo della città, quando il veicolo è caduto nell'abisso, ha aggiunto il sindaco di San Andrés, José Rosember Rojas, senza fornire dettagli sulle cause dell'incidente.

«I bambini hanno lasciato la scuola e proprio questa settimana l'autobus è partito con le rotte per lasciarli a casa, quando si è verificata questa strada sinistra», ha detto Rojas a RCN Radio.

Le immagini diffuse dalla stampa mostrano l'autobus in una zona boschiva con il tetto staccato e diverse sedie distrutte. Un video mostra decine di persone che si dirigono verso la scogliera dove è caduto l'autobus.

«Stiamo chiedendo (...) un elicottero dall'esercito nazionale per portare diversi minori con gravi ferite nella città di Bucaramanga», ha detto a Caracol Radio il coordinatore dell'unità statale di gestione dei rischi per Santander, César García.

Gli incidenti stradali sono una delle principali cause di morte in Colombia, con oltre 7.200 persone che muoiono nel 2021, in un paese di 50 milioni di abitanti.

