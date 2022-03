Aguirre si recherà in Spagna mercoledì per essere presentato da Mallorca

Città del Messico, 22 marzo Javier Aguirre si recherà in Spagna questo mercoledì per essere presentato nei prossimi giorni come il nuovo allenatore di Maiorca, ha riferito martedì il canale televisivo TUDN, uno dei più importanti in Messico. Il 63enne allenatore messicano sostituirà lo spagnolo Luis García Plaza, licenziato per aver mandato i vermiglio al 18° posto nelle qualificazioni nella stagione 2021/2022 LaLiga, nella zona retrocessione. Aguirre, ex stratega dell'Atletico Madrid, deve usare la sua capacità di gestire gli spogliatoi e impedire al Maiorca di tornare solo un anno dopo la promozione nella seconda divisione iberica. Il Maiorca ha sei sconfitte di fila contro Betis, Valencia, Real Sociedad, Celta de Vigo, Real Madrid ed Espanyol, e non vince una partita dal 15 febbraio quando hanno sconfitto l'Athletic Bilbao 3-2. Inoltre, la squadra dell'isola è la seconda squadra della Liga con il maggior numero di gol consentiti con 49, dietro solo all'ultimo classificato, Levante, che ne ha 58. Javier Aguirre è stato licenziato il 26 febbraio come allenatore del messicano Rayados de Monterrey, che ha dato loro il titolo di Concacaf Champions League l'anno scorso. Tuttavia, il «Vasco» non è riuscito nell'obiettivo di raggiungere la finale della Coppa del Mondo per club tenutasi all'inizio di febbraio in cui si è piazzato quinto e non è stato in grado di vincere un trofeo di campionato in tre tornei sotto il comando di Monterrey, la squadra più preziosa del Messico. A Maiorca, Aguirre guiderà un gruppo in cui spiccano nomi come il portiere spagnolo Reina e l'ala giapponese Takefusa Kubo.