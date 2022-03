Adrián Ascues rivela la chiave della leadership del Deportivo Municipal: «Siamo tutti impegnati»

L'obiettivo di Adrián Ascues ha portato a Il Deportivo Municipal ha aperto le marcature contro l'Atlético Grau, tuttavia, il cast di Piurano ha trovato il pareggio con Arly Benites, che a 54 anni ha trovato il sorteggio finale.

Adrián Ascues, 19 anni, ha già giocato da professionista per il suo terzo anno consecutivo e ultimo fine settimana ha segnato il suo secondo gol nel calcio professionistico. Questo obiettivo, come ha rivelato a Infobae, è dedicato a suo zio Manuel Earl, che è in paradiso. «Il 20 è stato il suo compleanno e l'obiettivo è dedicato a lui», ci racconta il giovane volantino.

Abbiamo poi chiacchierato per alcuni minuti con Adrián Ascues, che rivela il successo di Il Deportivo Municipal sarà il leader della League 1 e confessa i suoi obiettivi per il 2022.

Dimmi, come analizzi questo inizio di stagione sia per te che a livello di gruppo?

Con l'inizio della stagione, felice, felice, con il gruppo, per le cose che abbiamo raggiunto. Il modo in cui abbiamo lavorato, realizzando la nostra idea di gioco e continuando così, allenandoci bene e andando partita dopo partita come penso che stessimo facendo.

Quali indicazioni ti dà il professor Hernán Lisi?

Il professore mi chiede di calpestare un po' l'area, di raggiungere l'attacco, attaccando molto gli spazi, nel momento in cui 'El Búfalo' Ovelar esce per raccogliere e attaccare quegli spazi che lascia.

Come vivi il tuo regalo con il Deportivo Municipal?

Vivo questo momento con molta calma, desideroso di sforzarmi, di continuare ad allenarmi nel modo migliore per continuare a contribuire al gruppo.

Il tifoso del Deportivo Municipal vede la sua squadra come leader dopo tanto tempo, cosa gli diresti?

Dico ai tifosi di continuare ad andare allo stadio, di continuare a sostenerci, sappiamo che saranno con noi nei momenti belli e in quelli brutti. Molto felice di poterli vedere sempre allo stadio e di generare quella bellissima atmosfera che viene vissuta.

Quali cose hai migliorato e cosa ti serve per essere un calciatore d'élite?

Penso di essere migliorato nel cercare di attaccare di più gli spazi lasciati dai miei compagni di squadra e penso di aver bisogno di migliorare un po' sulla questione difensiva.

Che obiettivo ti sei prefissato quest'anno?

Questo 2022 voglio consolidarmi nella squadra e contribuire molto al tema del gruppo. A Dio piacendo e in grado di emigrare all'estero e anche di essere nella squadra nazionale, che è un sogno e un obiettivo di ogni giocatore. Ora sono concentrato sul Deportivo Municipal e sul continuare a fare il lavoro nel migliore dei modi,

Per i playoff, la Lega 1 va in pausa, quali cose devono funzionare per continuare in quella linea che consente loro di ottenere cose importanti?

Non resta che continuare a lavorare nel modo in cui abbiamo fatto, impegnarci tutti nella stessa umiltà che ci caratterizza e nelle istruzioni che l'insegnante ci dà durante la settimana, per farlo nel migliore dei modi.

Cosa ti preoccupa la prossima rivale Alianza Atlético?

Sappiamo che l'Alianza Atlético è una grande squadra, è un avversario forte proprio come tutte le squadre del torneo. Saranno locali e tutte le squadre nelle loro località sono forti, ma lavoreremo sulla strada, in modo che Dio voglia essere in grado di ottenere i tre punti.

Infine, quale pensi sia la chiave per il Municipal per essere il leader della Lega 1 oggi?

In cosa ci impegniamo tutti e il gruppo si sta riunendo nel modo migliore, la concorrenza interna è molto forte, siamo tutti alla pari. Questo ci aiuta ad essere ad un buon livello e ad essere in grado di fare le cose che l'insegnante ci chiede di fare.

