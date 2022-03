Aaron Judge andrà all'arbitrato salariale con gli Yankees

Sports Writing, 23 Mar Lo stellare outfielder Aaron Judge parteciperà all'udienza arbitrale quando non riuscirà a raggiungere un accordo salariale con i New York Yankees questo mercoledì per la stagione 2022. Lo slugger ha chiesto alla squadra di New York uno stipendio di 21 milioni di dollari per la prossima campagna, mentre il management degli Yankees gli ha offerto 17 milioni di dollari, secondo quanto riporta MLB.com. L'udienza davanti a un giudice arbitrale determinerà chi ha argomenti sufficienti per sostenere la tua proposta di stipendio. Judge, che è una delle figure centrali dei «Bronx Mules», ha registrato 39 fuoricampo e ha rimorchiato 98 run, con una media di battuta di .287 nella stagione 2021. Durante il posizionamento di queste statistiche, il potente battitore destro ha guadagnato uno stipendio di $10.175.000. Dal suo arrivo agli Yankees nella stagione 2016, Judge ha avuto una media di 45 fuoricampo e 104 RBI, diventando il principale produttore dei 26 volte campioni della Major League. CAPO hr/mmv/auto