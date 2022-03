Virale su TikTok: l'utente mangia carne di toro cruda e testicoli per «aumentare la massa muscolare»

TikTok è il social network del momento. Molte persone espongono il giorno per giorno nella loro vita e questo è il caso di un tiktoker che ha generato meraviglia e polemiche. sui social network. Questo dopo aver mostrato una dieta da non credere, che è «ricca di proteine e minerali» e che lo aiuta a mantenere una muscolatura invidiabile.

Il nome del tiktoker è Weam Breiche e ha 31 anni, è un allenatore di salute e fitness a Los Angeles. In quasi tutti i suoi video mostra che la carne cruda, ha fatto guadagnare al suo corpo una massa muscolare invidiabile.

Come si può vedere nell'immagine, l'atleta non mostra alcuna preoccupazione nel consumare cibi crudi, ma non è solo carne cruda. La sua dieta va oltre, al punto da mangiare cervelli, testicoli di toro e tagli di carne più simili, ovviamente tutti allo stato grezzo.

«Sono un atleta carnivoro al 100% con la missione di raggiungere il peso massimo del mio fisico, facendo affidamento sul grasso animale per l'energia», si legge nella sua biografia su YouTube, dove chiarisce che non è un medico e il suo stile di vita non è «consiglio medico», afferma nei suoi video.

In alcune clip si vede che accompagna la sua dieta con alcune patatine fritte, succo d'arancia, tra le altre cose, ma il consumo di carne cruda maiali la sua alimentazione quotidiana.

Weam non esita a chiarire che per lui mangiare carne senza cucinare è un'ottima alternativa, soprattutto quando non ha tempo di cucinare, a questo si aggiunge che la sua dieta fa bene alla salute, secondo la sua versione.

QUESTA È LA LORO DIETA QUOTIDIANA

Sappiamo che dovresti rimanere sbalordito da tutto ciò che ti sveliamo ed è per questo che ti mostreremo cos'è la dieta quotidiana di Warm. Secondo quanto mostra nei suoi video di TikTok, puoi vedere i vari tipi di carne che conserva nel suo frigorifero. Questi vanno da pezzi di carne «normali», a cervelli e testicoli di toro, che secondo lui hanno un valore «alto di zinco».

Colazione

La colazione è uno dei piatti più leggeri in termini di cibi crudi. Consumare 6 tuorli d'uovo come bevanda energetica. A questo si aggiunge l'attività di immersione in acqua con ghiaccio,

Pranzo

A pranzo sono presenti e consumati crudi due testicoli di vitello, un cervello di vitello, fegato di agnello, cuore di vitello, rene di vitello, midollo osseo di vitello e burro crudo.

Prezzo

Per cena, consumare fette di bistecca cruda e burro, che a volte viene combinata con un frullato proteico.

Un altro fatto secondo Weam è che si allena subito dopo aver mangiato le carni crude e va in palestra sette giorni su sette. Aggiunge bagni di ghiaccio tre o quattro volte a settimana e medita per aiutare a tenere sotto controllo la sua salute mentale.

REAZIONI DEGLI UTENTI

Gli utenti del social network non hanno esitato a reagire ai loro post e sono stati molto vari. Da reazioni di sorpresa, stupore e paura per la salute della persona. La domanda più frequente è quella dei batteri che queste carni potrebbero avere allo stato grezzo e che finirebbero per essere davvero dannosi per la salute e causare intossicazioni alimentari.

Secondo diversi specialisti, la carne cruda o poco cotta è una delle principali fonti di intossicazione alimentare, a causa della presenza di batteri come: Escherichia coli, salmonella o listeria.

