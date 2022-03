Rilasciato il giornalista ucraino nelle mani della sicurezza russa

Lviv (Ucraina), 22 Mar La giornalista ucraina Viktoria Roshchina, dei media digitali Hromadske, che era prigioniera nelle mani dei servizi di sicurezza russi dal 15 marzo, è stata rilasciata dopo aver registrato un video in cui afferma che le forze russe le hanno salvato la vita, i media segnalato. «Il 21 marzo, gli occupanti hanno rilasciato la giornalista di Hromadske Victoria Roshchina dalla prigionia. Ora si trova nel territorio controllato dal governo ucraino e sta andando a Zaporiyia, dove si riunirà ai suoi parenti». Poche ore fa, i media filo-russi e i canali Telegram hanno iniziato a trasmettere un video in cui la giornalista respinge ogni denuncia contro i suoi rapitori e dice che i russi le hanno salvato la vita. Secondo questi media, il video era la condizione per il suo rilascio e Roschina lo registrò sotto pressione. La giornalista è stata trattenuta dai servizi di sicurezza russi al suo ritorno dalla copertura degli effetti dell'invasione russa dell'Ucraina nella città orientale di Energodar. Hromadske aveva denunciato la scomparsa del suo giornalista, che stava lavorando nelle aree orientali e meridionali del conflitto dopo l'inizio dell'offensiva russa, notando che probabilmente era nelle mani dell'FSB, i servizi di sicurezza russi. CAPO ijm-vh/psh