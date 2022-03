«Non si tratta di tlayuda e classismo»: Denise Dresser ha chiesto di reindirizzare le critiche all'AIFA

La giornalista, Denise Dresser, ha chiesto di «concentrarsi» sulle vere critiche all'aeroporto internazionale Felipe Angeles (AIFA) di fronte alla controversia derivante dalla vendita di tlayudas durante l'inaugurazione, il 21 marzo.

Attraverso il suo account Twitter, l'editorialista si è unita all'ondata di critiche al St. Lucia Mega Project, che, tra le altre questioni, è incompiuto, non risolve la saturazione dell'aeroporto di Città del Messico (AICM) e presenta irregolarità nei suoi contratti, si è arruolato.

Questo, dopo che la notizia di una signora che è venuta a vendere tlayudas durante l'apertura dell'AIFA è diventata virale sui social network, il che ha causato diverse reazioni di disgusto in gran parte - questo è quello che il presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha governato per razzista.

«È stato costruito con contratti irregolari e opachi», ha detto il giornalista. (Foto: screenshot)

Durante la sua conferenza mattutina, il presidente ha criticato coloro che hanno dato priorità alla diffusione della notizia della vendita di tlayudas rispetto all'insediamento perse di Felipe Ángeles, notando che ciò rifletteva il «razzismo e il classismo» della parte conservatrice.

«La nota principale era che una signora stava vendendo tlayudas con un disprezzo che il Messico, le culture del nostro Paese poco conoscono», ha detto la mattina di questo 22 marzo.

Per dimostrare la sua tesi, l'amministratore delegato ha proiettato un tweet in cui la giornalista, Azucena Uresti, ha documentato il fatto: «Fa parte dell'ignoranza della grandezza culturale del Messico e del sentirsi superiori agli altri «, ha risposto dopo aver letto la pubblicazione.

In questo modo, la conduttrice di Milenio ha risposto all'accusa del Tabasqueño: attraverso il suo account personale, Uresti ha assicurato che la pubblicazione fatta sulla vendita di tlayudas è stata fatta senza qualifiche o giudizi e con il solo scopo di riferire.

Il presidente ha lanciato accuse contro Uresti fin dalle sue lezioni mattutine. (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

«Una signora è trapelata nella sala arrivi dell'AIFA e ha iniziato a vendere tlayudas ai passeggeri del terminal. A causa della mancanza di negozi che vendono cibo, si sono formate lunghe file», si legge nel tweet pubblicato il 21 marzo.

Con questo, ci sono già tre occasioni in cui il giornalista è stato oggetto di accuse da parte di López Obrador, la prima è stata quella del 09 marzo quando l'ha criticata per presunta difendere i gruppi di interesse acquisito dopo la diffusione di un rapporto sulla marcia degli 8 milioni in CDMX.

Intanto, un giorno dopo (10 marzo), AMLO la menzionò di nuovo dal podio del Palazzo Nazionale, affermando che avrebbe ricevuto un lavoro offerta dai media Latinus, per cui collabora il giornalista e fervente critico dell'amministrazione, Carlos Loret de Mola.

Per questo motivo, il 22 marzo, Azucena Uresti ha approfittato della sua pubblicazione per ricordare ad Andrés Manuel che deve ancora presentare le prove della triade di accuse mosse contro di lui.

