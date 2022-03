Miley Cyrus: «Bogotà, il mio programma preferito»

Uno dei concerti più attesi per questa prima metà dell'anno è stato proprio quello di Miley Cyrus. La cantante 29enne è stata in tournée in alcuni paesi del Sud America dove ha incluso Argentina, Cile e Brasile con la sua partecipazione ai Lollapalooza in questi paesi, mancando quello in Brasile.

Nel frattempo, il Paraguay chiuderà il suo passaggio attraverso queste terre il 23 marzo con il Festival Asunciónico. Tuttavia, quando si tratta della sua presentazione a Bogotá, in Colombia, l'attrice ha anche attraversato un momento imbarazzante a causa dell'altezza della città.

Cyrus ha dovuto interrompere lo spettacolo per un momento quando ha avuto la sensazione di voler vomitare. Tuttavia, i partecipanti hanno capito la situazione e la musica è continuata con il meglio della sua coreografia e messa in scena come è caratteristica della cantante.

Sui social network, i partecipanti e i fan del cantante sono stati contenti dell'evento che ha ospitato circa 15.000 persone alla Movistar Arena. Lì hanno mostrato alcuni outfit che di solito fanno parte dei follower di Miley, anche prima del concerto che ha twittato:

Ovviamente i suoi seguaci non hanno resistito a rispondergli e hanno caricato le loro foto con i costumi che avrebbero indossato al concerto di Cyrus. Alcuni di loro erano fuori dall'albergo dove alloggiava la pop star e per tutta la notte cantavano alcune delle sue canzoni, qualcosa che lo rendeva felice, nonostante interrompesse il suo sonno.

Durante il concerto, Miley Cyrus è stata vista indossare un completo nero intero con alcuni buchi che mostravano la sua pelle in alcune parti. Indossava anche grandi occhiali scuri.

Tra le canzoni che ha eseguito per il pubblico colombiano ci sono Fly on the wall, 23, Wrecking Ball, We Can't Stop, The Climb, Party in the USA e Angels Like You, una delle canzoni più attese dal pubblico del caffè.

Il pubblico colombiano è riuscito ad affascinare Miley Cyrus al punto da riconoscere durante il concerto che il concerto dato a Bogotà era il suo preferito, il che ha fatto impazzire il pubblico, come si può vedere in questo video.

Cyrus ha lasciato grandi sentimenti tra i suoi fan che stanno già aspettando il suo ritorno in una prossima occasione e speriamo non così lontano come è successo questa volta, dal momento che l'americana non cammina sul suolo colombiano da 11 anni.

Forse con la grande accoglienza che i suoi seguaci gli hanno dato in questa parte del mondo, avrà voluto di più. Tuttavia, il paese sta diventando sempre più un luogo obbligatorio per molti degli artisti e delle band più importanti del mondo, indipendentemente dal genere.

Questa si rivela una tregua per l'industria culturale che in questi giorni ha avuto un duro colpo con il nuovo rinvio di uno dei festival più importanti e massicci del paese, come il Jamming Festival. Questo è stato l'ultimo minuto in cui i partecipanti stavano già iniziando ad arrivare nella città di Ibagué, dove era previsto l'evento di 3 giorni.





CONTINUA A LEGGERE: