Mauro Schmid presenta in anteprima il protagonista e il suo account nel «Wolf Pack»

Sports Writing, 22 Mar Lo svizzero Mauro Schmid (Quick Step Alpha Vinyl) è il primo leader della Settimana Coppi e Bartali a vincere la prima tappa, con partenza e arrivo a Riccione, di 164,6 km di lunghezza. Schmid (Bullach, 22) ha vinto davanti a due piloti Ineos, l'irlandese Eddie Dunbar e il britannico Ethan Hayter, rispettivamente secondo e terzo. L'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix), una delle grandi attrazioni della manifestazione italiana, si è classificato quarto. Prima vittoria nel team 'Wolf Pack' per il giovane pilota svizzero, che ha forgiato la vittoria in una fuga condivisa con Eddie Dunbar a 19 km dal traguardo che li ha portati a competere per la gloria tra loro, con un vantaggio per Schmid, che ha celebrato il suo trionfale battesimo nella cittadina turistica di Riccione, provincia di Rimini, in Emilia Romagna. La prima tappa non offriva esattamente una località balneare per i corridori, ma un percorso di saliscendi costanti, tre punti segnati e altri otto non elencati, l'ultimo dei quali è stato San Clemente (2,3 km al 4,3 per cento) con i primi 11 km dal traguardo. C'era interesse a recitare nella fuga fin dall'alba del palco, e per questo sono stati offerti quattro corridori che sono venuti per avere un affitto di 4 minuti. Il plotone ha innescato la caccia mentre si avvicinavano alle ultime salite della giornata, la Grotta di Onferno (2,6 km al 5,8 percento) e Montefiore Conca (3 km al 9,5%). Al traguardo 34 l'avventura è passata alla storia. I tentativi sono continuati, già con l'intenzione di cercare il trionfo del palcoscenico con opzioni reali. Mauro Schmid e Eddie Dunbar hanno attaccato con decisione, aprendo un notevole distacco che ha permesso loro di sognare di arrivare a Riccione senza la minaccia del plotone. Alcuni corridori non si sono arresi e hanno cercato di lasciare il gruppo per legarsi ai ribelli, tra cui l'illustre Vincenzo Nibali, lo svizzero Marc Hirschi e il norvegese Tobias Foss. Senza successo, visto che il duo in fuga si stava già avvicinando al traguardo. Tra Schmid e Dunbar c'era il palcoscenico e il protagonista. Premio per lo svizzero, che ha lasciato la sudafricana Qhubeka dopo aver vinto una tappa al Giro d'Italia per finire al Quick Step, dove ha fatto un grande debutto. È la quattordicesima vittoria che è entrata nella tana del «Wolf Pack». Questo mercoledì sarà la seconda tappa, tra Riccione e Longiano, di 165,9 km, una giornata di rottura, con quasi nessuna tregua su un circuito che dovrà essere salito cinque volte tra Roncofreddo (3°, 5,4 km al 4,2 per cento) e Bivio Monteleone (3°, 7km a 3,5). L'obiettivo verrà installato su un pendio ripido. CAPO soci/ismo