Lunghe code e stazioni di servizio vuote: mancanza di carburante a L'Avana

L'Avana, 22 Mar L'Avana e altri comuni cubani stanno vivendo problemi crescenti di carenza di carburante, con code di diverse ore in molti centri di servizio (stazioni di servizio) e distributori vuoti per giorni. La capitale cubana si è svegliata con code che serpeggiavano per tre e quattro isolati, centinaia di metri, dagli stabilimenti di Servicupet, dalla rete di stazioni di servizio statali e dai conducenti che hanno aspettato fino a otto ore per riempire il serbatoio. I ranghi a L'Avana e dintorni hanno iniziato a crescere domenica, dopo che è stato pubblicato sul quotidiano regionale ufficiale Girón che da quel giorno il carburante veniva razionato nella provincia di Matanzas. «Per la vendita in serbatoi autorizzeremo fino a 10 litri di benzina e 20 litri di gasolio. Nel caso in cui lo gettassi direttamente nel serbatoio dell'auto, sarebbero 20 litri di benzina e diesel fino a 40", ha spiegato il coordinatore dei programmi e degli obiettivi del governo di Matanzas, Geobel Quintero Hernández. Quelle che domenica mattina erano le code di una dozzina di veicoli, questo martedì erano già file di dozzine di auto. Diversi conducenti hanno spiegato a Efe che stavano aspettando ore per poter fare rifornimento. Nel centro servizi della quinta strada e Calle 112, nel comune dell'Avana di Playa, sono stati riforniti questa mattina per la prima volta in cinque giorni, secondo le testimonianze raccolte da Efe. Rodrigo, autista professionista, è stato sollevato dal letto da un amico alle 4 del mattino per farglielo sapere. Poco dopo ho aspettato in fila, che non è finita fino a dopo le 11 del mattino. Davanti, ho avuto una buona manciata di piloti che hanno fatto la guardia dal giorno prima. Dietro c'era una linea infinita di veicoli, molti dei quali temevano che non ci sarebbe stato carburante per loro. «Hanno permesso di inserire solo 40 litri per auto. E 20 nei porrones (carafas)», spiega questo autista, che dice di aver fatto «colazione» quando è uscito di casa e di aver portato l'automobilista di fronte a lui, che era una persona anziana, nel suo veicolo. L'attesa è durata così a lungo che «alcuni di loro sono stati buttati via dall'auto alla fine» e altri sono dovuti scappare per qualche minuto per poter andare in bagno, prendendo accordi per non perdere il turno. Rodrigo racconta che ci sono stati anche momenti di tensione, perché quelli che erano con le trappole si trovavano in una coda separata e non dovevano aspettare quanto le macchine. Poi alcuni piloti degli ultimi posti in fila sono andati a prendere dei babbei per saltare l'attesa. «Alla fine è dovuta venire la polizia», dice Rodrigo. PROBLEMI DI DISTRIBUZIONE Quintero ha sostenuto che, almeno nel caso della provincia di Matanzas, la situazione non è dovuta a un problema di carenza, ma a guasti temporanei nel sistema di distribuzione del carburante. Ha dichiarato che Transcupet, la società statale di fornitura di carburante, attualmente lavora con solo il 62% delle sue petroliere. Il resto, si capisce, è fuori servizio. L'Agenzia Efe ha chiesto al governo cubano una spiegazione di questa situazione, per conoscerne le cause e la portata, ma finora non ha ricevuto risposta. I media nazionali ufficiali, da parte loro, non hanno ancora riferito in merito. Il problema della carenza di carburante sembra colpire rapidamente anche altri settori interdipendenti, come i servizi di taxi e il trasporto pubblico a L'Avana. Alcuni utenti affermano che la frequenza degli autobus (autobus urbani) nella capitale, che era già in una situazione precaria e criticata dai guasti, è diminuita negli ultimi giorni e la maggior parte di loro viaggia a pieno ritmo.