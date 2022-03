López Obrador si rammarica che gli Stati Uniti stanziino più soldi all'Ucraina che alla migrazione

Città del Messico, 22 Mar Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha lamentato martedì che gli Stati Uniti stanno stanziando più risorse - e più rapidamente - per la guerra in Ucraina che per promuovere lo sviluppo per risolvere la crisi migratoria nella regione. «Quello che vogliamo è che venga investito. Hanno appena autorizzato le risorse per l'Ucraina, e va bene, perché è la loro politica di protezione dell'Ucraina, lo hanno deciso. Ma penso che il Congresso lo abbia approvato in due giorni, e il sostegno ai fratelli centroamericani è già in corso da quattro anni, e non è approvato», ha detto il presidente alla conferenza stampa dal Palazzo Nazionale. López Obrador è stato interrogato sulla recente visita del Segretario per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti Alejandro Mayorkas, che ha coinciso con l'arresto di un signore della droga a Nuevo Laredo, nel nord del Messico. Ha assicurato che tutto è tornato alla «normalità» in questo comune di confine, che ha subito durante il giorno dell'arresto degli scontri tra autorità e criminalità organizzata. Ha detto che durante l'incontro, la questione della migrazione è stata principalmente discussa. Ed è stato insistito sul fatto che dovrebbero «investire e sostenere in El Salvador, in Honduras, in Guatemala», ha aggiunto il presidente. «Non è stato possibile ottenere una risposta favorevole», ha detto il presidente, convinto che questo sostegno aiuterebbe a «temperare il fenomeno delle migrazioni». Ha sottolineato che il Messico sta già aiutando con i programmi Sembrando Vida, di riforestazione; e con Youth Building the Future, di apprendisti e borse di studio, ma «ovviamente non abbiamo abbastanza risorse». «È di questo che stiamo parlando (con Mayorkas) e non solo c'è lavoro, ma anche che hanno la possibilità di ottenere visti di lavoro, ordinare il flusso migratorio e cambiare politica», ha aggiunto il presidente. Desiderava che anche milioni di messicani che lavorano e vivono negli Stati Uniti fossero regolarizzati. «Perché le risorse non sono approvate per l'America Centrale? Ciò che è stato approvato per l'Ucraina è stato un importo molto più grande di quello che è necessario per sostenere i poveri dei paesi dell'America centrale e dei Caraibi», ha insistito. E ha aggiunto: «Il rapporto è davvero buono, ma c'è molta burocrazia, anche lì. Quell'elefante è più grande e più reumatico del nostro». Il 13 marzo, il Senato degli Stati Uniti ha approvato un ampio pacchetto di spesa da 1,5 trilioni di dollari che include 13,6 miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina, fondi contro la violenza di genere e una disposizione per evitare la paralisi del governo. Il presidente del Messico è stato anche interrogato sul possibile sostegno del Congresso degli Stati Uniti di circa 158 milioni di dollari al Messico. «Non ho informazioni ufficiali su questo caso. E non vogliamo aiutare i militari», ha affermato il presidente. I combattimenti tra russi e ucraini continuano il ventisettesimo giorno dall'inizio delle ostilità e, oltre alle migliaia di morti da entrambe le parti, la crisi ammonta già a più di tre milioni di rifugiati. CAPO mqb/ppc/lll (foto) (video)