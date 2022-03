L'ONU avverte la Russia che non sarà in grado di vincere la guerra e che deve negoziare

Nazioni Unite, 22 Mar Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha avvertito la Russia martedì che sarà impossibile per essa ottenere il controllo di tutta l'Ucraina e ha esortato Mosca a fermare gli attacchi e negoziare la pace. Guterres, parlando ai giornalisti, ha sottolineato che ci sono «progressi diplomatici» su diverse questioni chiave del conflitto che devono essere «sufficienti» per dichiarare subito una cessazione delle ostilità e per far avanzare seri negoziati. «Questa guerra non può essere vinta. Prima o poi, dovrà passare dal campo di battaglia al tavolo della pace. Questo è inevitabile», ha insistito il capo delle Nazioni Unite, che ha denunciato che gli ucraini stanno vivendo «l'inferno». A questo proposito, Guterres ha richiamato l'attenzione sui «bombardamenti sistematici che terrorizzano i civili»; sugli attacchi contro ospedali, scuole, case e rifugi e su come l'intera campagna si stia intensificando ogni giorno che passa. «Da più di due settimane Mariupol è circondata dall'esercito russo e bombardata senza sosta. Per cosa? Anche se Mariupol cade, l'Ucraina non può conquistarsi città per città, strada per strada, casa per casa. L'unico risultato di tutto questo è più sofferenza, più distruzione e più orrore», ha detto. Guterres, che non ha accettato le domande, è stato molto energico nelle sue critiche alla Russia durante le sue dichiarazioni di oggi, le più dure dall'inizio del conflitto, riferendosi al movimento di Mosca come a una «massiccia invasione» del territorio sovrano in violazione della Carta delle Nazioni Unite. «Continuare la guerra in Ucraina è moralmente inaccettabile, politicamente indifendibile e militarmente privo di significato», ha sottolineato il portoghese, che ha sottolineato che «è ora di porre fine a questa assurda guerra». CAPO mvs/jfu/dmt