Le figlie di un deputato sandinista sanzionato dagli Stati Uniti lasciano le cariche diplomatiche

Managua, 22 Mar Le figlie gemelle del deputato sandinista Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado, sanzionate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, hanno rassegnato le dimissioni diplomatiche in Nicaragua, secondo quanto riportato martedì dal quotidiano ufficiale La Gaceta. Attraverso un accordo ministeriale, il ministro degli Esteri nicaraguense Denis Moncada ha accettato le dimissioni di María Michelle Gutiérrez Gaitan come consigliere presso la missione permanente della Repubblica del Nicaragua presso le Nazioni Unite (OAS), con sede a New York. Moncada ha anche accettato le dimissioni di María Fernanda Gutiérrez Gaitan come consigliere con funzioni consolari presso l'Ambasciata della Repubblica del Nicaragua presso la Confederazione Svizzera. Le sorelle gemelle erano state nominate dal governo del presidente Daniel Ortega a quelle posizioni diplomatiche il 22 gennaio 2020. Le autorità non hanno spiegato i motivi delle dimissioni delle sorelle Gaitan Gutiérrez, né chi la sostituirà. GLI STATI UNITI HANNO VIETATO AL LEGISLATORE DI ENTRARE Le dimissioni arrivano 12 giorni dopo che il governo degli Stati Uniti ha incluso nove alti funzionari nicaraguensi in una lista che vieta l'ingresso nel suo territorio di persone che considera corrotte o antidemocratiche, tra cui il legislatore Gutiérrez Mercado. Secondo gli Stati Uniti, Gutiérrez Mercado, insieme al presidente dell'Assemblea nazionale, Gustavo Porras, e al legislatore Wilfredo Navarro, sono stati inclusi nella lista degli Stati Uniti per aver dato al governo Ortega «gli strumenti» per compiere il suo «assalto alla democrazia». Il 21 dicembre 2020, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il legislatore sandinista per aver aiutato l'esecutivo Ortega a «minare la democrazia» in Nicaragua. Il Tesoro ha osservato che Gutiérrez Mercado, che in qualità di parlamentare è presidente della commissione per la produzione, l'economia e il bilancio dell'Assemblea nazionale, ha difeso pubblicamente la controversa legge sulla regolamentazione degli agenti stranieri, che afferma che alcuni individui ed entità che ricevono fondi dall'estero devono registrarli e riferirli dettagliatamente al Ministero dell'Interno. Come risultato di tale misura, tutti i beni e gli interessi nei beni del legislatore che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o controllo di persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati all'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro. Inoltre, viene bloccata anche qualsiasi entità posseduta, direttamente o indirettamente, dal 50% o più delle persone colpite. Gutiérrez Mercado è deputato del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale (FSLN) dal 1997 ed è attualmente al suo sesto mandato legislativo quinquennale consecutivo. In Nicaragua, il 18 aprile 2018 sono scoppiate manifestazioni contro le riforme della sicurezza sociale, che si sono trasformate in un movimento di protesta contro Ortega, che per diversi mesi ha lasciato 355 morti, secondo la Commissione interamericana per i diritti umani (IACHR). La crisi politica e sociale è peggiorata dopo le controverse elezioni generali del 7 novembre, in cui Daniel Ortega è stato rieletto per un quinto mandato, quarto di fila e secondo con la moglie, Rosario Murillo, come vicepresidente, con i suoi principali contendenti in carcere.