L'Argentina frequenta le nonne di Plaza de Mayo per trovare altri nipoti

Buenos Aires, 22 Mar L'associazione Abuelas de Plaza de Mayo, dedicata alla ricerca di bambini illegalmente appropriati durante l'ultima dittatura argentina (1976-1983), ha rilanciato la sua campagna «L'Argentina ti cerca» con il sostegno del governo, secondo fonti ufficiali martedì. Insieme al Segretariato per i Diritti Umani e al Segretariato per i media e la comunicazione pubblica, le nonne si concentrano sulla diffusione della ricerca dei quasi 300 nipoti e nipoti in tutto il paese che sono ancora dispersi. «Come parte dell'impegno dello Stato in questa ricerca, verrà condotta una campagna federale e la collaborazione di ministeri, agenzie governative, comuni e organizzazioni della società civile sarà aggiunta a questo progetto», secondo una dichiarazione rilasciata dal Segretariato per i diritti umani. Il piano mira anche a promuovere il diritto all'identità in termini generali e non solo all'appropriazione di bambini durante il periodo del terrorismo di stato. «A tal fine, si propone anche di sensibilizzare sulla base di azioni territoriali, formazione e rafforzamento delle aree dello Stato necessarie per realizzare il piano», hanno spiegato nel documento. La campagna è rivolta a donne e uomini nati tra il 1975 e il 1983, che dubitano della loro identità, e alla popolazione che può fornire dati importanti per la ricerca. L'associazione presieduta da Estela de Carlotto stima che quasi 500 bambini siano stati rubati dal governo militare alle loro madri, per lo più oppositori del regime e che hanno partorito in centri di detenzione clandestina e di tortura. Qualche tempo dopo, i genitori sono scomparsi per sempre, uccisi o gettati vivi, drogati, in mare. Le organizzazioni per i diritti umani riferiscono che il terrorismo di Stato ha causato la scomparsa di quasi 30.000 persone in Argentina. Dopo quattro decenni, le nonne riuscirono a recuperare l'identità di 130 nipoti e promossero processi contro i responsabili del terrore di stato e gli appropriatori dei loro nipoti.