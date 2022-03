Lagarde vede un aumento degli scambi dai rubli alle criptovalute dopo la guerra

Francoforte (Germania), 22 Mar La presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde, ha dichiarato oggi che dall'inizio della guerra in Ucraina lo scambio di rubli con criptovalute è aumentato per evitare le sanzioni che sono state imposte alla Russia. Alla conferenza sull'innovazione del 2022 organizzata dalla Bank for International Settlements (BRI), Lagarde ha dichiarato che la quantità di rubli scambiati in criptovalute è al «livello più alto da maggio 2021". Lagarde ha ritenuto che le risorse crittografiche fossero una minaccia e lo sono state in passato perché con loro sono state condotte transazioni dubbie e criminali. Ora vengono utilizzati per evitare le sanzioni imposte alla Russia per la sua invasione dell'Ucraina, secondo il presidente della BCE. Lagarde ha anche affermato di osservare che i rifugiati ucraini arrivano in Slovacchia, Ungheria, Polonia e altri paesi carichi di borse piene di banconote grivna, che non possono cambiare rapidamente in euro o altre valute europee perché la valuta ucraina non è più quotata sul mercato dei cambi. e non esiste un tasso di cambio di riferimento. Questo è, secondo Lagarde, un segno della fiducia che la popolazione generale ha ancora in contanti. Quasi 3,5 milioni di cittadini ucraini, per lo più donne, bambini e anziani, hanno lasciato il loro paese a seguito dell'invasione russa, secondo i dati dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Molti attraversano le frontiere con i loro risparmi, ma non possono permettersi i loro bisogni fondamentali perché non possono cambiarli né in euro né in altre valute europee perché il tasso di cambio offerto è troppo alto o perché vengono loro imposte commissioni impressionanti. Questo è il motivo per cui l'Unione europea e la BCE stanno cercando di trovare un modo per cambiare il contante istituendo un meccanismo di cambio accettato dalle banche e dagli uffici di cambio. Il quotidiano «Financial Times» riferisce oggi che la Commissione europea sta discutendo con la BCE la creazione di una struttura che consentirà agli ucraini di scambiare parte dei loro risparmi in grivna in euro, che richiede garanzie da parte dei paesi dell'UE per coprire possibili perdite nel valore dell'ucraino valuta. Lagarde ha accolto con favore la proposta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di studiare la possibilità di lanciare un dollaro digitale. Biden ha recentemente ordinato al suo governo di valutare la creazione di una valuta digitale statunitense, sostenuta dalla Federal Reserve (Fed, la banca centrale del Paese). CAPO aia/sì