La Liendra ha rivelato se le manca davvero l'ex fidanzata Luisa Castro

La Liendra sta attualmente attraversando il suo primo anno di storia romantica con Dani Duke, però, prima del suo corteggiamento con detto creatore di contenuti, anche l'influencer è uscita con un'altra collega: Luisa Castro. Tuttavia, a metà del 2020 la loro storia d'amore ha portato a un punto finale. Anche se ha piovuto molto dalla loro rottura, dato che sono personaggi pubblici e la loro grande popolarità nei social media e negli influencer, non mancano quei momenti in cui sia Luisa che Liendra vengono interrogate l'una sull'altra.

E, di recente, è successo di nuovo, ma come parte di una sfida portata avanti da Mauricio Gómez (nome dell'influencer) per il suo account Instagram. Per spiegarlo meglio, la paisa e il suo amico, Maxiolly (che lavora come cantante urbano), si sono messi alla prova, uno dei quali è rispondere a «domande scomode e pesanti». In questo modo, il giocatore di reggaeton ha posto all'influencer la domanda: «Cosa ti manca di Luisa?».

Immediatamente, a causa dei gesti di La Liendra, la domanda era, infatti, scomoda, ma lui rispose comunque: «Non mi manca né lei», ma Maxiolly non era soddisfatto della risposta e ripeté la domanda, poi il creatore del contenuto affermò con più forza: «Niente! Sono pieno della donna che ho adesso! Non sono nel passato, sono nel presente». Ma la sfida non è finita qui, come ha insistito il cantante urbano con la sua domanda. «Niente! allora mi sdraio allora?... Ma non mi manca niente!» , sono state le ultime parole di La Liendra sull'argomento in questione.

D"altra parte, per quanto riguarda la sua relazione romantica con Dani Duke, La Liendra si è sempre resa conto di quanto sia stata soddisfatta del corteggiamento. Insieme, hanno condiviso un'ampia varietà di contenuti per i rispettivi social network come i loro viaggi, gli eventi a cui hanno partecipato e hanno anche risposto, in coppia, a più domande dei loro fan. Ad esempio, lo scorso febbraio hanno ricevuto, tramite Instagram, una domanda incentrata sul fatto che avrebbero vissuto insieme.

«Siamo in giro da un anno, il 18 gennaio abbiamo un anno e quando pensi di vivere insieme? Non abbiamo ancora intenzione di vivere insieme, dato che stiamo andando molto bene così», disse Duke all'epoca.

E, ora che viene menzionato il tema del loro anniversario, come regalo per aver completato il loro primo anno da sposi, La Liendra regalò alla compagna un portafoglio Chanel che non costava né cinque, né dieci, né quindici milioni di pesos, la cifra era di 32 milioni. Il pezzo è stato descritto dal creatore del contenuto come «un gioiello». Vale la pena ricordare che, Dani Duke ha già realizzato in diverse occasioni il suo gusto per borse e portafogli, infatti, li raccoglie indipendentemente dal loro costo. Per quanto riguarda questa nuova borsa Chanel, la paisa ha realizzato un video per mostrarla in dettaglio.





CONTINUA A LEGGERE: