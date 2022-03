Kaden Groves vince la volata di Perpignan

Perpignan (Francia), 22 Mar L'australiano Kaden Groves (Team Bike-Exchange Jayco) ha vinto lo sprint di Perpignan della seconda tappa della Volta a Catalunya dopo aver completato 202,4 chilometri di un percorso con partenza da l'Escala (Girona), in una giornata in cui ha lasciato l'australiano Richie Porte (INEOS), secondo posto in classifica generale lo scorso anno. Michael Matthews, vincitore della prima tappa, questa volta ha lanciato Groves, compagno di squadra, per vincere la seconda vittoria consecutiva per il Team Bike-Exchange Jayco. Secondo è stato il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e terzo, il francese Hugo Hofstetter (Team Arkéa). Il nuovo leader del Volta è il norvegese Jonas Iversby Hvideberg (Team DSM). CAPO 1011955 sej/gmh/arh