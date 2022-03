Interruzione di corrente a Lima e Callao da lunedì 21 a domenica 27 marzo in questi distretti

Attenzione! Tra lunedì 21 marzo e domenica 27 marzo, ci saranno interruzioni di corrente (o elettricità) in diverse aree di alcuni distretti di Lima e Callao. Lo ha annunciato la società Enel Peru. Il motivo delle interruzioni è quello di eseguire lavori di manutenzione e ampliamento dell'impianto elettrico.

Inoltre, hanno indicato che durante quei giorni la verifica, la manutenzione e l'ampliamento del sistema elettrico saranno effettuati in aree specifiche (strade, viali e/o blocchi), con l'obiettivo di preservare la rete elettrica in condizioni ottimali.

«Abbiamo a cuore la tua sicurezza e garantiamo la qualità del nostro servizio energetico. Ecco perché effettuiamo lavori di manutenzione preventiva sulle reti elettriche ogni settimana», ha detto Enel in una nota al pubblico.

Questa settimana, si verificheranno interruzioni di corrente programmate nelle seguenti zone e orari:

INTERRUZIONE DI CORRENTE LUNEDÌ 21-03-2022

Carmen de la Legua

08:00 — 10:00

SOBBORGO. PARCO INTERNAZIONALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO AV. CDRAS ARGENTINA 57,

58, 59, 60, 61, DI. ENRIQUE MEIGGS CDRA 3.

08:30 — 17:30

CITTADELLA PACHACUTEC MZ A, B, C, D, E, CENTRO ABITATO MINORE EL MIRADOR NUEVO

MS 1B, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2P, 2B, 3, 3A, 3B, 3D,

3D, 3D, 3G, 3H, 3I, 3U, 3U, 3K, 3P, 3M, 3M, 3P, 4, 4A, 4B, 4D, 4E, 4R, 4G, 4H, 4H, 4U, 4U, 4P,

4P, 4A, 4R, 4A, 4A, 5A, 5B, 5C, 5E, 5C, 5C, 5H, 5H, 5I, 5M, 5M, 5H, 5P, 5P, 5A, 5R, 5S, 5T, 5U, 6A,

6B, 6C, 6D, 6E, 6V, 6V, J, Z.

08:30 — 09:30

SOBBORGO. ZARATE AV. LE COLLINE CDRA 5, MZ A6, JR. SCATOLA MARQUILLA CDRAS 12, 13, MZ A1, A6,

E, E5, R, JR. VILLAC UNO CERAS 12, 13, MZ A6.

09:00 — 17:00

SOBBORGO. TORREBLANCA AV. MICAELA BASTIDAS MZ A, B, C.

Finestra

09:30 — 12:30

PARCO INDUSTRIALE DI PROGETTO SPECIALE 4 MZ B, B3, C, D.

Callao

09:30 — 11:30

SOBBORGO. AZIENDA AGRICOLA BOCANEGRA AV. NESTOR GAMBETA CDRAS 63, 64, 66.

Lima Cercado

11:00 — 12:00

SOBBORGO. CHACRA RIOS NORTE AV. REYNALDO SAAVEDRA CDRAS 21, 24, VIA VARGAS CDRA 17,

ALBERTO REYES STREET CDRA 17, ENRIQUE GUZMAN E BARRON STREET CDRA 17, 24, 25, STRADA

CASTELLO DI THEOPHILUS CDRA 17, 24, JR. J. RIOS CDRA 17, MZ C, PASSAGGIO AMAUTA CDRA 24, MZ B,

PASSAGGIO BORDA CDRA 1.

Carmen de la Legua

11:00 — 13:00

SOBBORGO. PARCO INTERNAZIONALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO AV. ARGENTINA CDRAS 54,

55, 56, 57, 59, 62, MZ A, DI. MEIGGS CDRA 3, MA A.

Bellavista

14:00 — 16:00

SOBBORGO. IL MIO RIFUGIO AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRA 53, STRADA BORDA CDRA 3, STRADA

EDMUNDO ZAPATEL CDRAS 1, 6, MZ C, JR. GARCILASO DE LA VEGA CDRA 1, MZ C, JR. SANTOS

CERA SCIOCCANTE 1, MZ C, JR. RICARDO PALMA CDRA 1.

Brena

15:00 — 16:00

JR. CHAMAYA CEDRA 2, JR. FULGENCIO VALDEZ CDRAS 2, 3, 7, N. LORETO CDRA 2, JR. MORONA

CDRAS 2, 3, JR. PARIACOTO CDRAS 7, 8, N. POMABAMBA CDRAS 2, 6, 7, 8, NR. HYUNGAR

2, 3, 4.

Callao

15:00 — 17:00

SOBBORGO. LAS BRISAS DE OQUENDO AV. NESTOR GAMBETA MZ A, MISSIONE NOSTRA SIGNORA DI

CARMEN, SOCIETÀ DI TRASPORTO INTEGRALE.

INTERRUZIONE DI CORRENTE MARTEDÌ 22-03-2022

San Martín de Porres

08:30 — 14:30

ASSOC. PROLUNGAMENTO DEL PACIFIC AV. ANTUNEZ DE MAYOLO MZ A, F2, S, T, ASSOC. SANTO

FRANCISCO DE CAYRAN MZ A, A2, F2, M, JR. MALAGA CDRA1.

Lima Cercado

09:00 — 16:00

SOBBORGO. ZONA INDUSTRIALE FERRO RICARDO HERRERA DRA 6.

San Giovanni da Lurigancho

11:00 — 12:00

SOBBORGO. INCA MANCO CAPAC AV. I GIARDINI ORIENTALI CDRA 7, AV. SANTA ROSA CDRA 17, MZ J,

J5, JR. LAS LAJAS CDRA 17.

Bellavista

12:00 — 14:00

JR. COLINA CDRA 4, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 4, JR. HEROS CDRAS 1, 4, 5, JR. MIGUEL

GRAU CDRAS 3, 4, FERDINANDO D"ARAGONA PASSAGGIO CDRA 1.

San Juan De Lurigancho

13:30 — 14:30

SOBBORGO. IMPUGNATURA BASSA MARK AV. SANTUARIO CDRAS 15, MZ A, D, H, I, JR. CIDRAS HATUNCOLLA

1, 2, 15, 16, MS A, H, IO, O, JR. MOXOCO CERAS 3, 17, MA A, NR. PUNKARI CDRA 15, MA A, B,

JR. TACAYMANO CDRAS 1, 2, 16, MZ O, Q, R, N. TEMPIO DELLA LUNA CDRAS 2, 3, MZ N, R, JR.

TEMPIO DEL SOLE CDRA 3, MZ Q, R, JR. CDRAS DEL TARDO TEMPIO 3, 5, MAX H, I, P, Q, URB. IL

CARMELO MZ A, C, D.

15:00 — 17:00

AV. JOSE GALVEZ CDRAS 9, 10, JR. ARTISTI 2, 3, JR. BRASILE CDRAS 1, 2, 3, JR. TUPAC

AMARU CEDRA 9 UNION CDRAS 1, 2, 3, 4.

San Giovanni da Lurigancho

15:00 — 16:00

RIMAC DE CAMPOY AV. ESTENSIONE CECO SEAWALL MZ: D LT: 1B, MZ: I LT: 02,

COOPERATIVA SAN MIGUEL DE PALLANCHACRA AV. ESTENSIONE DELLA PASSERELLA CECA MZ:

UNO.

Huaura

09:30 — 15:30

AV. CEFERINO RAMIREZ BLOCCO 6; AV. BLOCCHI DI LIBERTÀ 4, 5 E 6; PASSAGGIO ALCIBIADES

PACHECO; PASSAGGIO VILLANUEVA; NEL QUARTIERE DI SANTA MARIA.

10:00 — 15:00

AV. ARENALES (SOMMA: 1833782); SITUATO NEL DISTRETTO DI HUACHO.

Oyon

09:30 — 11:00

CENTRO CITTÀ: PROGRESS STREET, SALAVERRY STREET, 28 DE JULIO STREET, STREET

MAGGIO 02; SHANAHUAY STREET; SITUATO NEL DISTRETTO DI PACHANGARA.

11:30 — 13:00

COMUNITÀ DI ANDAJES STRADE PLAZA DE ARMAS, 28 DE JULIO, DUE DE MAYO, STRADA

GRAU, PARCO CENTENARIO; SITUATO NEL QUARTIERE DI OYÓN.

14:30 — 16:00

VILLAGE CENTER LA CHIMBA, SITUATO NEL QUARTIERE DI PACHANGARA

17:00 — 18:30

CENTRO DI CHURÍN, VIA RAMON CASTILLA, SITUATO NEL QUARTIERE DI

PACHANGARA.

INTERRUZIONE DI CORRENTE MERCOLEDÌ 23-03-2022

Callao

08:00 — 10:00

SOBBORGO. STRADA INDUSTRIALE SANTO DOMINGO DE BOCANEGRA AV. NESTOR GAMBETA CDRA 46,

ESTENSIONE CENTENARIO CDRA 4, 19, 22, 25, MZ A, 8.

Callao

08:00 — 10:00

SOBBORGO. AZIENDA AGRICOLA BOCANEGRA AV. CARLOS IZAGUIRRE LT 4, 5.

virgole

08:30 — 18:00

FUNDO AGRARIO CHACRA CERRO MZ A, B, C, D, IO, L, M, N, R, R12, Y, 5.

Magdalena

09:00 — 16:00

AV. BRASILE CDRAS 33, 34, 35, 36, 37, AV. MANUEL GONZALES PRADA CDRAS 2, 3, STRADA

DOMENICA PONTE CDRAS 3, 4, JR. DANIEL ALCIDES CAROGNA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, JR. FELIX

DIBOS CDRAS 1, 2, 3, N. INCLAN CDRA 4, JR. LARCO HERRERA CDRAS 1, 8, 9, 10, NR. MOORE

CEDRA 4, JR. RAYMONDI CDRAS 4, 6, JR. RICARDO REY BASADRE CDRAS 1, 2, 3, JR. SIMON

BOLIVAR CDRAS 1, 2, 3.

San Juan De Lurigancho

09:30 — 10:30

SOBBORGO. ZARATE DI. PER CHIMU CDRAS 4, 11, 12, 13, MA G6, O. LAS LOMAS CDRAS 1, 2, 3, 4,

AV. MIGUEL CDRAS CDRAS 11, 12, VIA AYLLU CDRA 3, IN VIA CDRAS 4, 12, 13, MA P,

VIA LOS CHASQUIS CDRAS 3, 11, JR. IL CURACA CDRA 4, JR. L'HARAVICU CDRA 3, JR.

HUAMAMPOMA CDRA 2, JR. GLI AMAUTAS CDRAS 2, 3, 11, 12, 13, MZ P, X5, JR. IL VARAYOC

CDRAS 1, 2, 3, 4, NR. TAHUANTINSUYO CRA 1, JR. TIHUANACO CDRAS 1, 13, JR. VILLAC

UNO CDRAS 12, 13, MZ A, A6.

Gesù Maria

09:00 — 16:00

SOBBORGO. I PATRIZI AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA 4, 5, 6, COSTA RICA STREET CDRA 1, JR.

NICARAGUA CDRA 1, 4, 5, JR. RIO DE JANEIRO CDRA 6.

virgole

09:30 — 16:30

P.J. CARMEN ALTO CALLE RICARDO BENTIN CDRA 1, 5, 6, MZ O, O2, P, P1, P2, Q1, R, R2, S, S1,

S3, T, T4, HUAYNA CAPAC PASSAGGIO CDRA 2, 3, MZ A, P, P1, Q, Q1, R, PASSAGGIO DI LIBERTÀ MZ P,

P4, PASSAGGIO PACHACUTEC MZ Q, Q1, R, R1, R3, S, T, PASSAGGIO ROCCIA SINCHI MZ O2, R, R2, R4,

R4A, R5, S, S2, STRADA SIERRA MAESTRA MZ B, Q, R, S, S1.

L'agostiniano

10:00 — 17:00

ASOC. DANIEL ALCIDES CAROGNE MZ A, B, C, D, A.H. HEROES DEL PACIFICO MZ C, J.

San Giovanni da Lurigancho

11:00 — 12:00

ASSOC. MONTERRICO DE CAMPOY MZ A, B, C, D, E, F, G, AH. RIMAC DE CAMPOY MZ AV.

ESTENSIONE DELLA PASSERELLA CECA CDRA 10 MZ A, C.

Finestra

12:00 — 17:00

A.H. LAS LOMAS MZ B, B1, B2, B3, B4, B5, E, E1, E2, E3, C7, C8.

Indipendenza

10:30 — 17:30

SOBBORGO. TAHUANTINSUYO AV. CONTISUYO CDRAS 2, 3, AB. HURIN CUSCO CDRAS 1, 2, 3, STRADA

CAPAC YUPANQUI CDRAS 1, 2, MZ A1, Q, MAYTA CAPAC CDRA 1 STRADA, STRADA

QUIPUCAMAYOC CEDRA 1, JR. CAPAC SIHUAS CERAS 1, 2, NR. INTI RAYMI CEDRA 1, JR, QUIPAN

CRA 1, MZ C, C1.

Saint-Martin de Porres

12:00 — 14:00

SOBBORGO. IL MIGLIO AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 13, URB. FIORI AV. ALFREDO MENDIOLA

5, 14, 15, 16, 17, MZ M, N, S, AV. ENRIQUE FERMI CDRAS 4, 5, 7, MZ R, U, STRADA PADOVA CDRA

5, MZ N, STRADA VERONA CDRA 5, MZ M, JR. TORINO PARK CDRA 5, MZ R, S, JR. PERUGIA CDRA

14, MZ A, JR. MOLLA CDRA 4, JR. TORINO CDRA 4, 5, MZ Q, S, U, PASSAGGIO FONIA CDRA 14.

Saint-Martin de Porres

15:00 — 17:00

SOBBORGO. LASCIA ANDARE MILLA. TOMAS VALLE CDRA 6, CASA MOBILE, DI. TOMAS WHEY 985.

Ponte in pietra

14:00 — 16:00

ASSOC. LOZIONE SEMI-RUSTICA LOLIZACIÓN CALLE LOS CEREZOS MZ F, G.

INTERRUZIONE DI CORRENTE GIOVEDÌ 24-03-2022

Lima Cercado

08:00 — 17:00

JR. BLOCCHI ANCASH. 3, 13, 14, 15, JR. SEBASTIAN LORENTE CDRAS. 3, 4, 5, 6.

Callao

08:30 — 10:30

AV. IL CONTRAMMIRAGLIO ERNESTO DE MORA CDRAS. S/N, 4, 6, VIA IGNACIO MARIATEGUI

CEDRO. 4.

Los Olivos

09:00 — 18:00

JR. GLI AQUARINES CDRAS. 1, 2, JR. MUSCHI CDRA. 1, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA.

39, JR. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY CDRAS. 38, 39, JR. LE GRANATE CDRAS. 5, 40, 41,

PSJE. LOS SAUCOS CDRA. 1, 41, PSJE LAS AMAPOLAS CDRAS. 2, 5, PSJE. CDRAS LOS CLAVELES.

2, 3, AV. LOS ALISOS CDRA. 5, PSJE. I GAROFANI CDRAS. 2, 3, JR. IGNACIO MERINO CDRA.

39, JR. I FICHI CRA. 41, PSJE. LOS CARDOS CDRA. 1, 3, 54, PSJE. I GUAYAQUILES

CDRA. 3, RUB. MICAELA BASTIDAS ALTRO. A, B1, C, D, E, G, H, IO, K, N.

Carabayllo

09:30 — 17:30

AV. QUESTO. MARIA MS. A, B, L, PSJ. MZ PRIVATO. B, VIA S/N MZS. A, B, C O.

Callao

09:30 — 11:30

PROLIGARSI. CENTENARY CDRAS. 0, 6, 13, DI PIÙ. A2

Carmen De La Legua Reynoso

12:00 — 14:00

DI. ELMER FAUCETT CDRAS. 3, 4, 5, P.J. REYNOSO MZ. 6, G, AV. RUBINETTO C/ JR. PIURA, DI.

JULIO CAESAR TELLO CRA. 1, PAGINA. CAHUIDE CDRAS. 0, 1, VIA JOSÉ SANTOS CHOCANO

CEDRA. 1, JR. PUNTA CRA. 5.

Callao

12:00 — 14:00

CALLE NUEVE S/N URB. OQUENDO INDUSTRIALE (ENTEL PERU S.A.)

Callao

15:00 — 17:00

PSJE. EAGLE CDRAS. 0, 1, 2, AV. ARGENTINA CDRAS. 1, 33, 34, 35, JR. IL SOLE CDRAS. 2, 30,

32, 34.

Callao

15:00 — 17:00

VIA LOS FERROLES CDRAS. 1, 2, VIA PUNTA PARIÑAS CDRA. S/N, 1, 7

Oyon

08:30 — 10:00

AV. MIGUEL GRAU S/N, JR. MIGUEL GRAU, AV. VICTOR LARCO HERRERA, AV. EVITAMENTO,

MERCATO COMUNALE, CA. MIGUEL GRAU, L. PRADO 200 ESQ. LARCO DISCESA A

CANALE, PIEDE. SAN MARTIN, LEONTIUS. PRATO, SETTORE TERMALE DI CHURÍN, MAIOLICA

SPORT DEL COMUNE, TINTA PACCHA, CP AYARPONGO SCT CHURÍN;

SITUATO NEL QUARTIERE DI PACHANGARA.

10:30 — 12:00

AV. GRAU CUADRA 3 E 4; BLOCCO STRADALE LARCO HERRERA DA 3 A 5, SITUATO NEL QUARTIERE

13:30 — 15:00

STRADA MARISCAL CASTILLA BLOCCO 2; STRADA SULLA STRADA PER BAÑOS DE CHURÍN; STRADA LA

ALTOPIANO, SITUATO NEL DISTRETTO DI PACHANGARA.

15:30 ALLE 17:00

VIA SAN FELIPE; AH. CHIWINTAMA; RUB. SAN FRANCISCO, SITUATO NEL QUARTIERE DI

PACHANGARA.

INTERRUZIONE DI CORRENTE VENERDÌ 25-03-2022

Los Olivos

08:00 — 17:00

AV. UNIVERSITÀ NORTH CDRAS. S/N, 1, 44, 45, 46, 49, 59, 60, 61, 62, URB. PARCHI DI

VILLA SOL MZS. A, B, C, C1, D, URB. VILLA SOL MZS. A, A', A1, B, B1, D, D1, IO, Ñ, Q, R, S, T, U, V,

W, X, Y, Z, URB. VILLA DEL NORTE N, N1, ANNO, O1, AV. LAS PALMERAS CDRA. 57, A.H. IL

ULIVI PIÙ DI 25, 26, 28A, JR. ABEL ZELA CERAS. 1, 2, 3, 4, DI PIÙ. VIA ST TOMÁS OLAYA

CRA. 2, MS. A, VIA ANTONIA MORENO DI CÁCERES CDRAS. 1, 2, PIÙ. A, E, JR. ARMANDO

BLONDELL B, CDRAS. 1, 2, 3.

Ponte in pietra

08:00 — 16:00

AD ESEMPIO PENDENZE DELLA SESTA ESTENSIONE MZS CIGOLANTE. S, S7, P.J. PENDICI DI 7MA CIGOLANTI

ULTERIORE ALLARGAMENTO. R5, 7.

San Giovanni da Lurigancho

09:00 — 18:00

GRUPPO. FAM. LA GROTTA DI SANTA MARIA MZS. UN, A1, B1, E1, G, GU, GU1, GU2, GU3, GU4,

GU5, GU5A, GU6, GU7, GU8, GU9, GU10, GU11, GU12, GU13, GU14, GU15, GU16, GU17,

GU19, GU20, GRUPPO. FAM. 28 FEBBRAIO MS. GU, A, Z, Z1, Z2, STRADA S/N MZS. A-A2-B-B2-

C-C1-C2-D-D1-D2-E1-F-F1-G-H1-GU-H-H1-H2.

Callao

10:00 — 12:00

AV. ELMER FAUCETT CDRA. 51, CALLE SAN JUAN MASÍAS CDRA. 1 EX FATTORIA TABOADA

Saint-Martin de Porres

10:00 — 12:00

JR. SAN LUCAS CDRAS. 4, 5, STRADA SAN CRISTOBAL CDRA. 9, STRADA SAN VIRGILIO CDRAS. 5, 9,

AV. JUAN NICOLINI CDRA. S/N, 3, 4, 5, JR. SANT'IGNAZIO CDRAS. 4, 5, JR. SAN FRANCISCO

CDRAS. 3, 9, 10, NR. MANUEL RAMÍREZ CDRA. 3, STRADA ELOY ESPINOZA CDRAS. 4, 8, PAGINA. SANTO

MATTHEW CDRA. 9

Finestra

11:00 — 13:00

COOP. KASACHI MS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, O, P.

Callao

13:00 — 15:00

AV. PACASMAYO CDRAS. 1, 2, MISSIONARIO ALVAREZ STREET CDRA. 2, STRADA MISSIONARIA

CIMINI CARA. 1, PSJE. EL POZO CDRA. 2, CALLE EL CONVENTO CDRA. 2, CALLE LA CAPILLA

CDRA. 1, AV. THOMAS VALLE CDRAS. 1, 2.

Callao

16:00 — 18:00

CALLE LOS CAPULÍES CDRA. 5, AV. PACASMAYO CDRA. 5.

Callao

15:00 — 17:00

DI. NÉSTOR GAMBETTA CRA. 99.

INTERRUZIONE DI CORRENTE SABATO 26-03-2022

Callao

08:00 — 10:00

AV. AMMIRAGLIO MIGUEL GRAU CDRAS. 1, 2, 3, JR. MAGDALENA CDRA. 1, STRADA FANNING

CEDRA. 2, JR. ALBERTO SECADA CDRA. 1, VIA BUENOS AIRES MZ. V9, PSJE. VERO PHILIP S/N

SOBBORGO. CHUCUITO.

Callao

08:30 — 18:30

NÉSTOR GAMBETTA KM. 9.7, STRADA 2, STRADA S/N

Ponte in pietra

08:30 — 09:30

MCAL GAMARRA STREET MZS. UN, A1, A2, D, E, CDRAS. 114, 140, VIA APURIMAC MZ. E

Callao

09:30 — 11:30

AV. SAENZ PENA CDRA. 6, JR. CUZCO CDRA. 1

San Giovanni da Lurigancho

11:00 — 12:00

015 26

STRADA I CIGNI CDRAS. 3, JR. I FALCHI CDRAS. 1, 3, AV. PROLIGARSI. PASSERELLA CECA

CDRAS. 3, 15, AV. GLI EROI CZRA. 1, PSJE. COLIBRÌ CDRA. 3, JR. LOS PAUJILES

1, 3, 15, PSJE. LOS CANARIOS CDRA. 3, A.H. MANUEL SCORZA MZS. A, B, C, D, E, F, Z,

A.H. APRILE 12 MS. OZ, COOP. DANIEL ALCIDES CAROGNA ALTRO. A, B, C, ASSOC. LE TORRI

DI CAMPOY MZ. A, A.H. RIVERA DE CAMPOY DI PIÙ. UN, B, AH SAN JUAN DE PACHECO MZ. D,

COOP. LA VALLE MZS. A, B, ASSOC. VILLA MERCEDES LEGGI DI PIÙ. A, B

San Giovanni da Lurigancho

13:00 — 14:00

SOBBORGO. IL MAGGIOR NUMERO DI VIOLETTE. B, B8, OPPURE P, T, AV. EROI DELL'INDIPENDENZA CDRAS. 15, 16,

SOBBORGO. FIORI DI TIGLIO DI PIÙ. C, N, P, T, URB. GIARDINI DI SAN JUAN MZS. D, D1, JR. IL

GHIANDE 2, 12, 14, JR. LE CORALLINAS CDRA. 2, JR. I FRUTTETI CDRA. 1, JR. IL

CDRA SENSIBILE. 2, JR. LOS ACEBOS CDRA. 1.

Huaura

08:00 — 16:00

CENTRO ABITATO MINORE DI HUMAYA, DISTRETTO DI SAYÁN, SETTORE DELL'IRRIGAZIONE SACRA

ROSA.

INTERRUZIONE DI CORRENTE DOMENICA 27-03-2022

Callao

09:00 — 17:00

HA CHIAMATO NOVE CDRAS. S/N, 2, 3

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 — 17:30

A.H. J.C. MARIÁTEGUI SCT 5 MZ A, A1, A3, B, C, D, E, F, G, H, IO, J, K, N, Ñ, O, Q, R, S, U, V, V5,

V5A, V5B, V5D, V5E, V5F, V5G, V5H, V5I, V5J, V5K, V5M, V5Ñ.

Carabayllo

09:30 — 18:00

CP CASINELLI AV. CHAVIÑA MZ A, B, C, D, E, N, U, 1W, CP FIUME SECCO MZ C, C1, C2, C3, STRADA

LE ORCHIDEE D, D1, D2, D3, D5, D7, E, E1, E3, E4, E6, F, F3, STRADA LE MARGHERITE MZ G,

G1, G2, H, IO, J, J2, K, L, L2, M, N, O, STRADA I GAROFANI CDRA 1, C.P. CASA HUERTA EL

PARADISE AV. JICAMARCA MZ A, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, C4, D.

Callao

15:00 — 17:00

PROLIGARSI. CENTENARIO CDRAS. 5, 7

