Inflazione: i prezzi all'ingrosso sono aumentati del 4,7% a febbraio e aumentano la pressione sui rivenditori

L'indice dei prezzi all'ingrosso ha segnato un aumento del 4,7% a febbraio, mentre il costo di costruzione è aumentato quel mese del 3,7%, come riportato martedì dall'Indec. I prezzi degli input spesso fungono da anticipazione di ciò che accadrà all'indice generale dei prezzi, nel mezzo di un'accelerazione dei valori alimentari che preoccupa il governo.

L'IPIM, che misura la variazione dei prezzi all'ingrosso, ha registrato lo stesso tasso di progresso dell'IPC noto la scorsa settimana. Questo balzo del 4,7% in termini generali è stato accompagnato, nell'IPC complessivo, da un aumento del 7,5% negli alimenti.

L'indice all'ingrosso ha segnato i principali aumenti di febbraio capi realizzati con materiali tessili (14,4%), elettricità (10,9%), prodotti agricoli (9,3%) e prodotti petroliferi raffinati (8,7%), tra gli altri. Gli ultimi due mostrano, quindi, che c'era già una tendenza verso l'aumento dei prezzi degli input verso febbraio a causa dell'aumento dei prezzi internazionali dei prodotti alimentari e dell'energia.

In termini internazionali, alcuni input quasi il 90%, come nel caso di Altri mezzi di trasporto, seguito da Legno e prodotti in legno tranne mobili (74,4%), Prodotti della pesca (70,5%), Indumenti tessili (67%), Stampe e riproduzione di registrazioni (61%), Energia elettrica (60%), Prodotti minerali non metalliferi (57,2%) e autoveicoli, carrozzerie e pezzi di ricambio (55,7%), tra gli altri.

Il costo di costruzione, nel frattempo, ha accelerato del 3,7% a febbraio nella Grande Buenos Aires. Questo risultato deriva dall'aumento del 3,5% nel capitolo Materiali, del 4% nel capitolo Lavoro e del 3,5% nella sezione Spese generali. Negli ultimi dodici mesi, questo indice è aumentato del 47,2 percento.

L'Indec ha riferito una settimana fa che l'inflazione ha nuovamente accelerato a febbraio e ha raggiunto il 4,7%. In questo modo, ha accumulato una variazione del 52,3% negli ultimi dodici mesi. Il cibo ha avuto ancora una volta un ruolo significativo nell'inflazione di febbraio, in quanto è aumentata del 7,5%.

