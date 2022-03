In Nicaragua c'è una «politica contro ogni leadership» dell'opposizione, secondo le ONG

Managua, 22 Mar Le condanne tra gli 8 e i 13 anni di carcere contro 7 leader dell'opposizione che volevano competere per la presidenza con il sovrano Daniel Ortega nelle elezioni dello scorso novembre in Nicaragua mostrano una «politica contro ogni leadership» alternativa, ha detto l'osservatorio Open Urns martedì. «Il motivo di colpevolezza contro i sette rivali che intendevano affrontare Ortega e (Rosario) Murillo è la consumazione della persecuzione politica e dell'azione penale contro qualsiasi leadership o forza dell'opposizione che aspirasse a contestare il potere attraverso il voto», ha detto Urnas Abiertas, un organo indipendente, in una dichiarazione. I sette politici che hanno annunciato la loro intenzione di candidarsi alla presidenza dell'opposizione e che sono stati condannati sono Arturo Cruz (9 anni), Cristina Chamorro Barrios (8 anni), Felix Maradiaga (13), Juan Sebastián Chamorro (13), Medardo Mairena (13), Miguel Mora (13 anni) e Noel Vidaurre (9 anni). Gli oppositori nicaraguensi sono stati condannati per crimini considerati tradimento o riciclaggio di denaro, anche se, secondo le agenzie umanitarie, non li hanno commessi. Alcuni di loro dovranno inoltre pagare multe milionarie, mentre altri non saranno in grado di ricoprire incarichi eletti dal popolo anche dopo aver pagato le loro pene. «Sono sentenze nulle e nulle, sono innocenti, chiediamo il rilascio immediato», ha detto il Centro nicaraguense per i diritti umani (Cenidh), che ha accompagnato i casi. L'ultima ad essere condannata fu Chamorro Barrios, figlia dell'ex presidente Violeta Barrios de Chamorro, che sconfisse sorprendentemente Ortega nelle elezioni del 1990. SEGNANO LE SENTENZE COME NULLE «Chiediamo la cessazione di queste condanne e processi non validi che si verificano perché il paese sta affrontando una dittatura che viola i diritti umani di persone che la pensano diversamente», ha sottolineato in una nota l'ONG Human Rights Collective Nicaragua Nunca Más con sede in Costa Rica. Urnas Abiertas ha rilevato almeno sette irregolarità nei processi contro ex candidati presidenziali nicaraguensi da parte dell'opposizione, tra le quali ha evidenziato «arresti arbitrari senza un adeguato controllo giudiziario», e «perquisizioni senza un ordine del tribunale e senza rilasciare un record di occupazione di proprietà». Anche la «proroga della custodia cautelare superiore a 90 giorni», in alcuni casi fino a nove mesi, «processi con cause giudiziarie e prove infondate», «violazione della presunzione di innocenza» o «inosservanza e rifiuto dei rimedi per esposizione personale». Ha inoltre sottolineato il «divieto per i detenuti di comunicare con i loro avvocati prima o durante il processo», «violazione delle audizioni pubbliche» e il «diritto di essere processati da giudici imparziali». L'arresto degli oppositori prima delle elezioni del 7 novembre ha influenzato l'81,5% degli elettori ad astenersi dal recarsi alle urne il giorno delle elezioni, secondo Open Ballot Boxes, una cifra non accettata dalle autorità nicaraguensi. In quelle elezioni, il leader sandinista è stato rieletto per il suo quinto mandato, quarto di fila e secondo insieme a sua moglie, Rosario Murillo, come vicepresidente, di fronte al rifiuto della maggior parte della comunità internazionale, compresa l'Organizzazione degli Stati Americani (OAS). Secondo le Open Ballot Boxes, l'81,5% dei nicaraguensi si è astenuto dal voto. Il presidente nicaraguense ha bollato gli oppositori imprigionati e processati come «traditori della patria», «criminali» e «figli di puttana degli imperialisti yankee». CAPO wpr/lfp/av/lll