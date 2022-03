Il primo ministro libico Bashaga vieta qualsiasi decisione del governo rivale

Tripoli, 22 Mar Il primo ministro libico nominato un mese fa dal Parlamento (est), Fathi Bashagha, ha emesso martedì una circolare per impedire qualsiasi decisione emessa dal governo rivale ad interim, guidato a Tripoli da Adbelhamid Dbeibah, considerando che il suo mandato legale è terminato. In un documento indirizzato ai capi di comuni, istituzioni e imprese pubbliche, Bashagha ha dichiarato che è «assolutamente vietato» attuare qualsiasi misura legale o amministrativa del governo di unità nazionale (GNU), al potere da febbraio 2021, nonché modificare il legale e posizioni amministrative delle politiche dei suoi consigli di amministrazione. L'ufficio del leader ha confermato in un comunicato che i membri del suo gabinetto hanno preso possesso di edifici governativi a Sebah, capitale della regione meridionale del Fezzan, e che continuano gli accordi che consentono alla presidenza del Consiglio dei ministri di stabilirsi nella capitale «facilmente e pacificamente nel vicino futuro». La Tunisia ha ospitato martedì la prima riunione del comitato misto che avrebbe dovuto riunire i rappresentanti dell'Alto Consiglio dello Stato (ovest) e della Camera dei Deputati (est) sotto gli auspici delle Nazioni Unite, anche se solo i membri selezionati dal Consiglio hanno partecipato, mentre l'ONU assicura che il resto dei partecipanti si unirà nei prossimi giorni. All'inizio di marzo, il capo della Missione speciale delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), Stephanie Williams, ha proposto una nuova iniziativa per riprendere il processo elettorale attraverso un comitato composto da rappresentanti di entrambe le camere al fine di concordare una base costituzionale prima di aprile e tenere le elezioni il prima possibile. «Con l'esperienza elettorale del dicembre 2021 come chiaro promemoria dell'importanza di indire elezioni su una solida base costituzionale e giuridica, hanno una nuova opportunità di costruire sul lavoro già svolto e dedicarsi seriamente al raggiungimento del consenso su un quadro costituzionale che consentirà elezioni che si terranno cittadini inclusivi, liberi, equi e trasparenti «, ha detto Williams nel discorso di apertura. Parallelamente, Dbeibah ha ordinato domenica la formazione di un comitato nazionale per redigere leggi elettorali e basi costituzionali e ha assicurato che non accetterà un accordo di potere «sotto l'ombrello del consenso», poiché è raggiunto solo attraverso le elezioni. Fathi Bashagha, un potente ex ministro dell'Interno nominato dal Parlamento (est) il 10 febbraio per guidare una nuova fase di transizione, dice che prenderà pacificamente il potere a Tripoli nonostante Dbeibah si sia rifiutato di rinunciare al suo incarico senza passare attraverso le urne il 30 giugno. Il processo di transizione deve affrontare un nuovo scisma nel ramo legislativo, come è successo nel 2014 con il governo di accordo nazionale (GNA) sostenuto dalle Nazioni Unite a Tripoli (ovest); e un altro con sede nella città di Tobruk (est), sotto la guida del maresciallo Khalifa Hafter, l'uomo forte del paese. Dopo che la Commissione elettorale ha rinviato le elezioni presidenziali del 24 dicembre solo 48 ore dopo il conteggio, il Parlamento ritiene che il mandato di Dbeibah sia scaduto dopo aver fallito il suo compito: unificare gli organi nazionali, mantenere il cessate il fuoco e indire elezioni. La Libia è uno Stato fallito, vittima del caos e della guerra civile, poiché nel 2011 la NATO ha contribuito alla vittoria dei vari gruppi ribelli contro il despota Muammar al-Gheddafi, al potere da 42 anni. CAPO mak-nrm/jpd