Il partito venezuelano Leopoldo López accumula 140 dimissioni in un mese

Caracas, 22 Mar Almeno 140 membri del partito di opposizione venezuelano Voluntad Popular (VP), guidato da Leopoldo López, e in cui Juan Guaidó ha fatto carriera, hanno rassegnato le loro dimissioni nell'ultimo mese, dopo altri 40 abbandoni annunciati questo martedì, che si aggiungono ad altri 100 registrato il mese scorso, febbraio, ha riferito il già ex membro della formazione David Sosa. Anche il presidente della Federazione dei centri universitari (Fcu) dell'Università Centrale del Venezuela (UCV), che ha annunciato le sue dimissioni tramite Twitter, ha condiviso una lettera firmata da altri 39 attivisti degli stati Anzoátegui, Miranda, Portuguesa e Caracas, dichiarando «cittadini impegnati a lavorare con tutti i fattori democratici per salvare questa forma di politica che delizia i giovani». Hanno anche sottolineato che, sebbene il VP fosse uno spazio di apprendimento, non possono continuare a «tollerare il regime sistematico di cattiva condotta e negligenza, che ha finito per diventare la vita quotidiana del partito». «Molte di queste colpe sono state segnalate, come nel caso delle massicce dimissioni dei leader di Caracas, e molte altre sono state subite in silenzio in diverse regioni del Paese», hanno aggiunto. I leader hanno affermato di aver denunciato queste «colpe», ma i leader dell'organizzazione «hanno guardato dall'altra parte mentre queste ingiustizie vengono commesse». «Le cattive pratiche, ovunque si verifichino, colpiscono tutti e danneggiano l'organizzazione. Non si può cercare di salvare le istituzioni venezuelane, quando non si coltivano e si rispettano i meccanismi istituzionali all'interno della propria organizzazione», hanno detto. Allo stesso modo, sperano che questa decisione serva da riflessione con cui generare processi di riforma interna che «un gran numero» di attivisti richiede urgentemente». Il 19 febbraio, più di 100 leader regionali e militanti di Caracas hanno annunciato le loro dimissioni, come riportato dall'ex coordinatore dei sostenitori nella capitale, Javier González. Come spiegò all'epoca González, la decisione fu dovuta al fatto che «per molto tempo varie mancanza di rispetto, ignoranza e segregazione furono suscitate tra i leader politici e sociali che per anni lavorarono nonostante il silenzio complice della leadership nazionale di quell'organizzazione». «Ci sono sempre stati vizi interni con cui abbiamo lottato. Tuttavia, oggi arriviamo al punto in cui non possiamo continuare a tollerare il regime di arbitrarietà e negligenza che è diventata la vita quotidiana del partito «, ha detto González, secondo il comunicato stampa. Il vicepresidente è guidato dall'avversario venezuelano Leopoldo López, che è in esilio in Spagna dalla fine di ottobre 2020. CAPO sc/sb/laa