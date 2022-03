Il Paris Club dà all'Argentina più tempo per rinegoziare i debiti

Buenos Aires, 22 Mar Martedì il Club di Parigi ha concesso all"Argentina più tempo per raggiungere un accordo per rifinanziare i debiti che il paese sudamericano ha con questo forum di nazioni creditrici, fonti ufficiali hanno riferito. Inoltre, nell'ambito di un incontro tenutosi martedì a Parigi tra il ministro dell'Economia argentino Martín Guzmán e il presidente del club di Parigi Emmanuel Moulin, il gruppo di 22 paesi creditori ha approvato l'Argentina per il nuovo programma di agevolazioni estese con il Fondo Monetario Internazionale (FMI), che sarà discusso venerdì prossimo dal consiglio di amministrazione dell'agenzia con sede a Washington. Come riportato dal Ministero dell'Economia argentino in un comunicato, l'Argentina e il Club di Parigi «hanno concordato un'ulteriore estensione dell'intesa raggiunta nel giugno 2021". A quel tempo, di fronte a un imminente default con il Club di Parigi, l'Argentina aveva concordato con quel forum di stabilire un «ponte temporale» fino al 31 marzo 2022 per la nazione sudamericana per raggiungere un accordo di rifinanziamento del debito con il FMI prima di quella data. Fino a quel momento, l'Argentina ha dovuto saldare debiti con il Club di Parigi per 430 milioni di dollari - su un debito totale di circa $2,4 miliardi verso il forum - che ha effettivamente soddisfatto due pagamenti effettuati a luglio e lo scorso febbraio. Dato che questo mese l'Argentina ha raggiunto un accordo con lo staff del FMI per rifinanziare debiti per circa 45 miliardi di dollari, il governo di Alberto Fernández ha dovuto riprendere i negoziati con il Club di Parigi, il che ha spinto il viaggio di Guzman a Parigi. In Francia, il ministro argentino e Moulin hanno concordato martedì che cercheranno di concludere i negoziati per rifinanziare i debiti insoluti entro il 30 giugno. Il debito verso il Club di Parigi risale a un accordo di rifinanziamento firmato con quel gruppo nel 2014 e i principali creditori dell'Argentina nel forum sono Germania, Giappone, Olanda, Spagna e Italia. SOSTEGNO ALL'ACCORDO CON IL FMI L'accordo raggiunto martedì include anche garanzie finanziarie del Club di Parigi a sostegno del nuovo programma con il Fondo, «consentendo all'Argentina di assicurarsi le fonti finanziarie identificate nell'accordo con il FMI», si legge nel comunicato. Le garanzie finanziarie concesse prevedono che, durante la durata del programma, che durerà 30 mesi, l'Argentina effettuerà pagamenti parziali ai soci del Paris Club in proporzione a quelli effettuati ad altri creditori bilaterali, secondo i termini stabiliti nell'intesa di giugno 2021. Secondo il comunicato, Moulin ha espresso il sostegno del Club di Parigi all'accordo raggiunto tra il governo di Alberto Fernández e lo «staff» del FMI, che è già stato approvato dal Parlamento argentino e che sarà trattato dal consiglio dell'organizzazione venerdì prossimo in vista della sua finale approvazione. «Riconosciamo che l'obiettivo di questo programma con il FMI è rafforzare la stabilità macroeconomica dell'Argentina e promuovere una crescita economica inclusiva e sostenibile a medio e lungo termine», ha detto Moulin. Il nuovo programma prevede esborsi totali di circa 45 miliardi di dollari in modo che l'Argentina possa soddisfare le pesanti scadenze con l'organizzazione stessa tra quest'anno e il 2024 derivanti dall'accordo «stand by» firmato nel 2018. Tra i suoi obiettivi principali, il nuovo programma cerca di affrontare la persistente inflazione elevata dell'Argentina (50,9% nel 2021) attraverso una strategia multipla che prevede una riduzione del finanziamento monetario del deficit fiscale e un nuovo quadro di politica monetaria, con tassi di interesse reali positivi per sostenere il finanziamento al Tesoro. attraverso il mercato interno. Stabilisce inoltre una graduale riduzione del deficit fiscale primario, dall'equivalente del 3% del prodotto interno lordo (PIL) nel 2021, al 2,5% quest'anno, all'1,9% nel 2023 e allo 0,9% nel 2024, un obiettivo che costringerà l'Argentina a ridurre i sussidi energetici e aumentare le entrate fiscali, tra le altre misure. CAPO nk/cjn/laa