Il FMI prevede che l'effetto di un fallimento russo sarebbe limitato nel resto del mondo

Washington, 22 Mar L'effetto sul resto del mondo di un possibile fallimento dell'economia russa sarebbe «abbastanza limitato» e quindi questo scenario non rappresenta un «rischio sistemico» per l'economia mondiale, ha detto martedì il Fondo Monetario Internazionale (FMI). In un discorso virtuale con l'amministratore delegato del FMI Kristalina Georgieva, la «numero due» dell'agenzia, Gita Gopinath, ha spiegato che la maggior parte dell'economia mondiale non è pesantemente esposta al debito russo e che il suo peso è «relativamente piccolo» da una prospettiva globale. «Naturalmente ci potrebbero essere alcune banche che hanno una maggiore esposizione a questi asset e che subirebbero un impatto negativo, ma con i numeri che abbiamo, (la possibile bancarotta russa) non è un rischio sistemico per l'economia globale», ha detto Gopinath. Un ipotetico fallimento russo è uno scenario su cui si è ipotizzato nelle ultime settimane, soprattutto a causa dell'impatto delle sanzioni economiche e del crollo del rublo, ma il primo vice amministratore delegato del FMI ha affermato che, per il momento, la Russia ha i dollari necessari per far fronte ai suoi debiti. Anche così, ha osservato che c'è ancora incertezza sulle normative e sulla capacità della Russia di effettuare tali pagamenti materialmente a causa delle sanzioni che hanno isolato la Russia dal sistema finanziario globale. Da parte sua, Georgieva ha insistito sull'idea espressa la scorsa settimana che la guerra in Ucraina «significa fame» per l'Africa, così come una crescita più bassa e più inflazione per il resto dei paesi.