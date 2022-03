Il dissidente Ivan Márquez accusato della morte di 4 soldati colombiani nel 1997

Bogotá, 22 Mar La Procura colombiana ha accusato il leader del dissenso delle FARC noto come «Segunda Marquetalia», Luciano Marín, alias «Iván Márquez», dell'omicidio di quattro soldati e del rapimento di un altro in eventi accaduti nel dipartimento di Antioquia (nord-ovest) nel 1997 mentre faceva parte della guerriglia. Lo ha riferito martedì la Procura, che ha dettagliato in una dichiarazione che con questa decisione è stato mantenuto un mandato di arresto contro il capo della «Segunda Marquetalia», che era il capo negoziatore della guerriglia delle FARC nell'accordo di pace. Secondo le indagini della Procura, il 2 luglio 1997, truppe speciali dell'Esercito Nazionale uscirono alla ricerca di due compagni dispersi nella zona rurale della città di Currulao, nel comune di Turbo. Durante questa operazione, hanno affrontato il blocco nordoccidentale delle FARC estinte e lì sono rimasti feriti tre uomini in uniforme, il capitano Carlos Enrique Vidal Aponte e i soldati William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz. Ecco perché sono intervenuti l'infermiera di combattimento Fabio Pinedo Serna e il sergente Pedro José Guarnizo Ovalle, ma quando ciò è accaduto, i guerriglieri li hanno rapiti e li hanno portati in un campo. «I tre soldati feriti e il soldato infermieristico sono stati uccisi con taglienti e colpi di fucile, sparati a distanza ravvicinata. D'altra parte, il sergente è stato rapito per quasi sei anni», hanno aggiunto le informazioni. L'ufficiale è stato salvato in un'operazione in cui l'esercito ha cercato di liberare l'allora governatore di Antioquia, Guillermo Gaviria Correa; il consigliere per la pace del dipartimento, Gilberto Echeverri Mejia, e altri membri delle forze di sicurezza che erano anche in cattività. COINVOLGIMENTO DI MARQUEZ «Le prove indicano che questi eventi sarebbero stati ordinati dall'allora segretariato delle FARC, di cui faceva parte lo pseudonimo 'Iván Márquez', che sarebbe stato anche il coordinatore dei fronti che avevano interferenza in Antioquia e Caldas», ha spiegato la Procura. Ecco perché il capo del dissenso deve rispondere in tribunale, per linea di autorità, per i reati di omicidio aggravato, tentato omicidio di una persona protetta e rapimento estorsivo aggravato. «Ivan Márquez», così come Hernán Darío Velásquez, alias «El Paisa» e altri ex capi delle FARC, hanno abbandonato l'accordo di pace e il 29 agosto 2019 hanno annunciato il loro ritorno alle armi, sostenendo un «tradimento da parte dello stato dell'accordo di pace dell'Avana». CAPO jga/ime/rrt