Hanno arrestato l'uomo che ha minacciato la morte del compagno di Brahian Alemán: le armi che sono state trovate nella sua casa

Nell'ultima edizione del classico platense che ha eguagliato la ginnastica contro l'Estudiantes ha avuto una lotta verbale tra Brahian Alemán e Fernando Zuqui. Quello che sembrava essere semplicemente uno scontro sul campo di gioco, ha avuto un episodio deplorevole all'esterno che si è concluso con l'intervento della polizia. Un cyber fan di Pincha ha minacciato Florencia Cossio, una coppia del volantino uruguaiano, via Instagram con messaggi pericolosi contro il loro partner e figlio.

Il tifoso è stato identificato con il nome di Gonzalo Nicolás Escaray e ha ricevuto un raid in cui, secondo fonti della polizia, sono stati confiscati una pistola Glock da 9 millimetri all'avanguardia e un revolver calibro 32, entrambi senza documentazione. D'altra parte, le forze di sicurezza hanno anche preso un disco rigido con informazioni, un telefono cellulare e altri oggetti informatici aggiuntivi normalmente utilizzati per compiere questo tipo di criminalità informatica.

La denuncia è stata presentata domenica scorsa, poco dopo lo straziante pareggio tra Gimnasia ed Estudiantes. «Questa è la tua gente, Estudiantes! Deplorevole, stai scherzando con mio figlio? Violento e stufo di schifezze! Queste persone non dovrebbero esistere! Abbi cura di te ora», ha detto Florencia su uno dei suoi social network esponendo l'utente Lalo7a0 con uno screenshot. Ha aggiunto, con una foto della procedura che ha svolto con la polizia: «Stiamo andando indietro come società! Questo è deplorevole e totalmente riprovevole! Non dobbiamo mai normalizzarci e lasciar passare queste cose».

I messaggi violenti che hanno generato la denuncia di Florencia Cossio

Il partner del calciatore ha anche pubblicato un'immagine dell'aggressore con Juan Sebastián Verón di fronte ai rifiuti dei tifosi dell'Estudiantes. «Ah, non sono la tua gente? Guarda il maschio violento con cui sta uscendo. Perché tutti possano vedere la sua faccia, è quella in rosso!» , Florencia ha continuato su internet. I messaggi forti che Cossio ha reso pubblici comportano un alto grado di minaccia. «Uccideremo te e tuo marito, sappiamo già in che scuola va tuo figlio. Prenditi cura», è stato uno degli scritti che hanno portato alla giustizia.

L'operazione è stata effettuata sulla 73esima strada tra le 6 e le 7 nella città di Villa Elvira. Le autorità hanno trovato la casa dell'autore delle minacce e hanno proceduto all'arresto dell'imputato e lo hanno assicurato alla giustizia a La Plata. Secondo fonti della polizia, il caso è stato avviato per presunte «minacce qualificate e possesso di armi da fuoco» e le indagini inizieranno questo martedì presso la procura numero 5.

La foto dell'aggressore con Juan Sebastián Verón

Cossio ha notificato sui suoi social network quando ha presentato la denuncia

