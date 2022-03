Gonzalo Ketelhohn è il nuovo presidente di BritCham Argentina

BritCham Argentina ha annunciato che Gonzalo Ketelhohn è stato nominato presidente dell'entità , che è nel paese da più di 100 anni - è stata fondata nel 1913 come continuazione del British Traders 'Show creato nel 1810 - e ha più di 80 membri. Il suo ruolo è quello di promuovere gli investimenti e il commercio tra Argentina e Regno Unito.

Ketelhohn ha una vasta esperienza nella guida di organizzazioni e team, nello sviluppo di canali di vendita, ristrutturazione e team building, acquisita principalmente nei mercati assicurativi e dei servizi finanziari, nonché nei settori IT, delle comunicazioni e dell'intrattenimento.

Gonzalo Ketelhohn ha conseguito una laurea in Business Administration e National Public Accountant presso l'Universidad Católica Argentina, e ha un programma di sviluppo gestionale presso IAE e un altro in Digital Business (UDESA/Minders).

Attualmente ricopre il ruolo di Direttore Vendite e Marketing di Willis Towers Watson Argentina, dove è anche membro del Consiglio di Amministrazione. Fino alla sua recente nomina a presidente di BritCham, aveva ricoperto la vicepresidenza dell'istituzione.

Ketelhohn sarà affiancato da Patricia Bindi (HSBC), Vice Presidente; Javier Vinokurov (BP), 2° Vice Presidente; Javier Magnasco (Beccar Varela), Segretario; María Celina Cartamil (SMS). Tesoriere; e Javier Etcheverry Boneo (Marval, O'Farrell & Mairal) come tesoriere.

I maggiori investitori britannici in Argentina sono membri della Camera, così come numerose aziende locali, PMI e partner indipendenti con sede nel paese e all'estero.

BritCham fa parte della rete delle Camere di Commercio Britanniche in America Latina e nei Caraibi (BRITLAC), delle Camere di Commercio BCC-British, dell'Unione delle Camere di Commercio Estere e Binazionali (UCCEB) e del Business Convergence Forum (FCE). Sviluppa anche una politica attiva di relazioni con le istituzioni di entrambi i paesi come la ICC UK-International Chamber of Commerce UK, ICC Argentina, BACC-British Argentine Chamber of Commerce e Canning House, tra gli altri.