Gli studenti colombiani usano il vocabolario corretto e devono

Bogotá, 22 Mar Gli studenti colombiani usano il vocabolario corretto e mantengono l'argomento principale dei loro testi, ma devono migliorare l'ortografia e l'uso della punteggiatura, secondo i risultati del test di scrittura dello studio comparativo ed esplicativo regionale dell'Unesco (ERCE) 2019 pubblicato questo martedì. «Gli studenti colombiani scrivono testi che si adattano allo slogan richiesto, mantenendo il tema centrale, usando il vocabolario corretto e raggiungendo un accordo tra le frasi. Tuttavia, il lavoro sull'ortografia e la punteggiatura deve essere rafforzato «, hanno affermato gli autori dello studio in una dichiarazione. I risultati sono stati presentati dall'Ufficio regionale dell'istruzione per l'America Latina e i Caraibi (OREALC/UNESCO Santiago) insieme ai rappresentanti dei 16 paesi che facevano parte di questa ricerca, hanno aggiunto le informazioni. Alla misurazione hanno partecipato studenti provenienti da Argentina, Brasile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana e Uruguay. L'obiettivo era valutare le prestazioni di scrittura degli studenti di terza e sesta elementare nella regione con «l'implementazione delle loro competenze nella preparazione di testi basati su una situazione comunicativa». Il direttore di OREALC/UNESCO Santiago, Claudia Uribe, ha spiegato che «la scrittura è una competenza molto impegnativa a livello cognitivo e, a differenza del linguaggio orale, non si sviluppa naturalmente nella maggior parte delle persone». DETTAGLI DEI RISULTATI IN COLOMBIA Gli alunni della terza elementare hanno dovuto scrivere una lettera narrativa su un viaggio e un testo per introdurre una danza, mentre ai bambini della sesta elementare è stata chiesta una lettera di richiesta e un testo descrittivo di un animale inesistente. I valutatori hanno esaminato il dominio discorsivo e testuale, nonché le convenzioni di leggibilità, comprese l'ortografia e la punteggiatura. Gli studenti di terza elementare, ad esempio, hanno ottenuto risultati migliori nel dominio testuale che in quello discorsivo, poiché il 63% di loro ha scritto testi in un genere diverso da quello richiesto. Allo stesso modo, il 75% degli studenti ha scritto i testi senza ripetizioni o imprecisioni nell'uso delle parole, mentre il 90% ha mantenuto il tema centrale e, «principalmente, ha mantenuto l'accordo all'interno delle frasi, senza presentare errori». Nel caso degli studenti della prima media, gli studenti colombiani «si sono adattati allo scopo previsto (52% quando si scrive una lettera e 84% un testo descrittivo), ma hanno avuto maggiori difficoltà a includere gli aspetti formali richiesti per ogni genere (46% degli studenti che scrivono una lettera e 53% un testo descrittivo).» ha aggiunto il rapporto. Il problema principale era che il 17% di quelli valutati durante la scrittura di una lettera e il 14% durante la scrittura di un testo descrittivo non utilizzava la punteggiatura. «La scrittura è un processo ricorsivo che può sempre essere migliorato. Da questo punto di vista, avere esercizi e rubriche in classe che implicano la pianificazione di ciò che verrà scritto, la scrittura di quell'idea e quindi la sua revisione è molto importante per lo sviluppo e il miglioramento della scrittura degli studenti «, ha affermato il coordinatore del Laboratorio latinoamericano per la valutazione del Qualità dell'istruzione (LLECE). Carlos Henriquez.