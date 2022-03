Fernández ammette discrepanze con CFK e chiede unità

BUENOS AIRES (AP) — Il presidente argentino Alberto Fernández martedì ha riconosciuto le sue discrepanze con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, che hanno messo la coalizione di governo sull'orlo della frattura, e ha esortato l'unità del partito di governo per impedire al centrodestra di tornare al potere nel 2023.

«È chiaro che non abbiamo un aspetto simile», ha detto Fernández in un'intervista a El Destape Radio sulle sue divergenze con il vicepresidente e l'ex presidente (2007-2015), che sono diventate più acute di recente al punto che entrambi non si parlano tra loro, secondo la portavoce presidenziale.

Gli attriti tra il leader peronista e il suo partner al potere sono stati più evidenti che mai durante il voto sulla legge che ha permesso all'Esecutivo di attuare l'accordo raggiunto con il Fondo Monetario Internazionale per rifinanziare un debito di circa 45 miliardi di dollari preso dall'Argentina durante il mandato del primo presidente conservatore Mauricio Macri (2015-2019).

Il vicepresidente, riferimento per una corrente di centrosinistra all'interno del peronismo che rifiuta il FMI e le sue politiche di aggiustamento, non era d'accordo con i termini in cui il patto è stato negoziato.

La legge è stata approvata dal Senato la scorsa settimana e durante il voto Fernández de Kirchner, capo della camera alta, era assente come un modo per esprimere la sua disapprovazione. Sia al Senato che alla Camera dei Deputati, i legislatori che hanno risposto al vicepresidente hanno votato contro l'accordo.

Il presidente ha indicato di ascoltare e rispettare coloro che «non accompagnano» le sue decisioni e che, nonostante queste discrepanze, non sarà lui a causare lo sconvolgimento dell'alleanza governativa. Ma allo stesso tempo ha rivendicato la sua autorità affermando di essere lui il presidente e colui che «deve prendere le decisioni» e «non si può avere una presidenza collegiale».

«Quello che penso è che non possiamo fare è permetterci di fare, per qualsiasi causa, che si tratti di narcisismo, egoismo, politica, di disunire», ha aggiunto Fernández.

Il presidente ha ammesso di non avere problemi a sedersi per concordare con il vicepresidente e suo figlio il deputato Máximo Kirchner, leader di una corrente molto critica nei confronti del governo, e ha sottolineato che l'unità del Frente de Todos al potere al potere alla fine del 2019 è necessaria per prevenire il ritorno dell'alleanza di opposizione che ha tra quelli che si riferiscono all'ex presidente Macri.

L'allontanamento tra Fernández e Fernández de Kirchner è stato smascherato quando un funzionario del governo ha detto giorni fa che la vicepresidente non ha risposto ai messaggi inviatole dal suo partner di governo in solidarietà con l'attacco al suo ufficio il 10 marzo per mano dei manifestanti che ripudiavano l'accordo. con il FMI.

Durante il trattamento nella camera bassa, diversi manifestanti hanno rotto le finestre dell'ufficio del vicepresidente con pietre, causando danni all'interno. Fernández de Kirchner si è rammaricato di essere stato vittima dell'attacco in considerazione della sua posizione critica nei confronti del FMI e ha dichiarato che era previsto, senza indicare nessuno in particolare.

Il presidente si è anche difeso dalle critiche di un gruppo di intellettuali sulla «moderazione» nella sua gestione, quando si è chiesto cosa sarebbe successo se non fosse stato d'accordo con il Fmi e l'Argentina avesse subito una cessazione dei pagamenti. «Non era un moderato, era un rivoluzionario ma ha fatto male a 45 milioni di argentini», ha detto Fernández.