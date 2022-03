Euroleague ed Eurocup ritirano le squadre russe e annullano i loro risultati

Madrid, 22 Mar Il Comitato Esecutivo degli Azionisti dell'Eurolega Commercial Assets (ECA), i proprietari dell'Eurolega, ha concordato martedì di ritirare definitivamente le squadre della Federazione Russa da questa competizione e dall'Eurocup, nonché di annullare tutti i risultati della stagione regolare partite in cui sono intervenuti. La misura, presa di fronte all'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia, e poiché la situazione non è cambiata, lascia il CSKA Mosca, UNICS KaN e Zenit San Pietroburgo fuori concorso in Eurolega; e Lokomotiv Kuban Krasnodar, nell'Eurocup. Quest'ultima possibilità era già stata evidenziata alla riunione esecutiva della Corte tenutasi il 28 febbraio. Poiché i risultati delle partite giocate dalle squadre russe sono stati annullati fino al momento in cui hanno deciso di escludere la loro stagione, la classifica di Eurolega è la seguente: . Giorno delle vittorie perse .1. Barcellona 24 19 5 .2. Real Madrid 24 18 6 .3. Olympiacos Pireo 25 17 8 .4. AX Armani Milano 23 16 7 .5. Anadolus Efes 23 13 10 .6. Bayern Monaco 22 12 10 .7. Maccabi Tel Aviv 22 11 11 .8. AS Monaco 24 11 13 .9. Stella rossa 24 11 13 10. BITCI Baskonia 25 10 15 11. Fenerbahce 22 9 13 12. Alba 22 9 13 13. Avel Villeurbanne 24 7 17 14. Zalgiris Kaunas 25 7 18 15. Panathinaikos 23 6 17 CAPO

lm