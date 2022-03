El Tino Asprilla ha inviato un messaggio a coloro che sono entrati per rapinare la sua fattoria: «Dovranno uccidermi»

Qualche settimana fa, il famoso ex calciatore, Faustino Asprilla, ha riferito di essere stato vittima di una rapina nella sua fattoria, situata nel comune di Tuluá, Valle del Cauca. Attraverso i suoi social network, «el Tino» ha riferito che quattro rapinatori sono entrati nella proprietà e hanno preso tutto sul loro cammino, aggredendo anche i responsabili della sorveglianza del luogo.

«Questo pomeriggio, nella mia fattoria di San Jerónimo a Tuluá (Valle del Cauca), quattro uomini sono entrati armati, hanno aggredito e imbavagliato le persone che ci aiutano nella cura della casa, e sono già anziani. Hanno lasciato la casa e hanno preso attrezzi, articoli per la casa e le cose personali delle persone che ci aiutano», ha detto l'ex calciatore.

Allo stesso modo, Asprilla, che attualmente è un panelist in programmi sportivi, ha commentato di aver presentato la rispettiva denuncia: «Se hai qualche informazione, inviaci messaggi al DM e comunicheremo. Sarà data una ricompensa per scoprire dove si trovino queste persone».

Più di una settimana dopo la sfortuna, «el Tino» è apparso nel programma «So tutto», su Channel 1, e ha rivelato maggiori dettagli su ciò che è successo. Secondo il suo racconto, era la quinta volta che i criminali avevano rubato quella tenuta nella sua nativa Tuluá: «Hanno puntato una pistola alla testa del maggiordomo, la persona che si trova lì. Lo hanno persino minacciato, che se non avesse consegnato le cose, sarebbero andati a cercare i bambini».

A seguito di ciò, il riferimento storico della nazionale colombiana ha confessato che di solito non è nella sua fattoria a causa di vari impegni; ma, se è presente, ha dichiarato che non si lascerà intimidire dalla presenza dei ladri: «Un giorno mi troveranno nella fattoria e sicuramente lo faranno devo uccidermi, perché non ho intenzione di lasciarmi rubare».

Nelle ultime ore, il Segretario per la coesistenza e la sicurezza dei cittadini della valle, Walter Camilo Murcia, ha annunciato che sono state messe in atto strategie speciali per garantire la sicurezza nella regione: «Abbiamo circa 400 agenti di polizia dell'autorità del traffico che hanno svolto specifiche controlli a Tuluá, a Buga e abbiamo una componente aggiuntiva dell'Esercito che, nelle zone rurali, ha svolto attività di controllo territoriale e partecipato non solo ai giorni delle elezioni, ma anche al corretto mantenimento della sicurezza a livello dipartimentale».

Va ricordato che, un paio di settimane fa, le corporazioni dello zucchero Procaña e Asocaña e le società agricole e zootecniche (SAG) di Valle e Cauca hanno invitato l'ufficio del procuratore generale, il governo nazionale e i governatori di entrambi i dipartimenti a intraprendere azioni concrete contro l'insicurezza e violenza.

In passato Asprilla ha denunciato diverse rapine contro di lui. Uno di questi si è svolto a Bogotà, nel marzo dello scorso anno. Come annunciò all'epoca, attraverso piattaforme digitali, alcuni ladri approfittarono del fatto che si recò in una cassiera nel nord della capitale per saccheggiare il suo veicolo, sul Parque de la 93.

«Sono andato alla cassa e mi hanno rotto il bicchiere. Hanno tirato fuori una borsa che avevo qui. [...] Un minuto sono arrivato in ritardo, un minuto. Sono entrato in cassa, sono sceso e il mio bicchiere era già stato rotto», disse all'epoca.

Più indietro nel tempo, nel 2019, i ladri hanno fatto irruzione nella sua fattoria di San Jerónimo, rubando cinque mucche. Tra questi animali è stato rubato anche un toro, che Asprilla chiamava «Lagrimon». La Polizia Nazionale ha avanzato le rispettive operazioni ed è riuscita a recuperarlo poche ore dopo che l'ex calciatore aveva denunciato gli eventi.

