Due calciatori brasiliani vengono licenziati dopo essere andati a una festa che si è conclusa con dei colpi

San Paolo, 22 Mar El Avaí, che giocherà anche quest'anno nella Prima Divisione del Campionato Brasiliano, ha annunciato questo martedì la risoluzione del contratto degli attaccanti Jô e Lourenço dopo aver partecipato a una festa che ha finito per sparare vicino alla città di Florianópolis. «L'istituzione ha effettuato una valutazione dettagliata della situazione dei calciatori prima di prendere la decisione» per licenziarli, ha spiegato il club statale di Santa Catarina in una breve dichiarazione. Jô e Lourenço sono usciti per una festa lunedì mattina presto in un luogo nel comune di Sao José, dove è scoppiata una rissa dopo che un uomo ha iniziato a litigare con il suo partner ed è stato rimosso dalla scena dal personale di sicurezza, secondo il portale «ge». Pochi minuti dopo, è iniziata una sparatoria davanti allo stabilimento. L'incidente ha lasciato alcuni feriti ed è già oggetto di indagini da parte della polizia, che ha escluso il coinvolgimento dei due giocatori di Avaí in esso. Nonostante ciò, la squadra di Florianópolis ha scelto di rescindere il contratto sia di Jô, che era già in disputa con il club per chiedere la sua libertà, sia di Lourenço, che era nell'ultimo tratto del suo rapporto contrattuale. «Avaí ringrazia i giocatori per i loro servizi sul campo e augura loro successo nella loro carriera», ha completato l'entità sportiva nella nota. Avaí tornerà quest'anno a giocare nella divisione d'oro del calcio brasiliano, dopo essere arrivato quarto nel campionato brasiliano di seconda divisione 2021.