Colombia: Reinaldo Rueda lavora con tutta la squadra in vista della partita cruciale contro la Bolivia

La nazionale colombiana gioca la sua ultima partita casalinga nelle qualificazioni sudamericane dirette al Qatar 2022. Questo sarà prima della sua controparte boliviana, giovedì prossimo 24 marzo alle 6:30 del pomeriggio allo stadio Metropolitano di Barranquilla. Due giorni dopo questo incontro, Reinaldo Rueda avrà la sua prima sessione di allenamento con l'intero gruppo di giocatori.

Gli ultimi giocatori ad arrivare, nella notte di lunedì 21 marzo, sono stati Luis Muriel, Davinson Sánchez, Matheus Uribe, Rafael Borré e William Tesillo. Questi giocatori martedì mattina hanno svolto lavori di recupero e nel pomeriggio si recheranno presso la sede sportiva della Federcalcio colombiana per lavori di gruppo.

Alcune di queste chiamate a indossare la maglia della nazionale sono l'ala del Boca Juniors Frank Fabra e l'ala del Feyenoord Luis Sinisterra, che hanno parlato ai media e hanno dato le loro impressioni sulla prossima sfida per la Colombia in questa data della FIFA.

Il primo a parlare è stato Frank Fabra, che è tornato dopo un anno di assenza. Lì ha rivelato quelle che erano una delle chiavi per vivere uno dei suoi migliori momenti sportivi all'età di 31 anni:

Sulla possibilità di non qualificarsi per il Qatar 2022, Fabra è stato sincero e ha assicurato che si tratta di un argomento che non viene discusso nel team interno. Per ora, tutte le forze puntano a qualificarsi per il torneo nazionale più importante del mondo:

Poi è stata la volta di Luis Sinisterra, che è arrivato in nazionale dopo aver segnato nella classica olandese contro l'Ajax ed essere stato una figura nella Conference League. L'ala ha chiesto serenità in vista della partita del Venezuela e prima preoccupazione per giovedì prossimo, 24 marzo, il rivale della Bolivia:

Su come queste partite chiave per le qualificazioni per il Qatar 2022 vengono vissute all'interno della rosa, il giovane giocatore ha commentato:

Infine, Sinisterra è stato autocritico e ha assicurato che, sebbene ci sia molto talento nella squadra colombiana, è necessario dare più del 100% per ottenere i sei punti in entrambe le partite:

