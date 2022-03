Belinda: «Il pop è migliorato, ma è ancora macho»

Javier Herrero Madrid, 22 Mar La registrazione in Spagna della serie Netflix «Bienvenidos a Eden», in cui interpreta uno dei ruoli più importanti, ha riportato la pop star messicana Belinda alle sue radici, il paese in cui è nata, e anche per trovare l'ispirazione per lavorare al suo primo album dal 2013 e a nuove illusioni. È difficile non chiedere a questa compositrice, performer e attrice, che ha iniziato la sua carriera fin da bambina e che è spesso più supervisionata dai media per ciò che ha visto che per il suo lavoro, sulle condizioni dell'ambiente artistico, in particolare la musica, e sulle diverse esigenze poste a loro e loro. «È totalmente ingiusto. È migliorata, ma è ancora macho», si rammarica la soprannominata «principessa pop» prima di ricordare che «da quando era una bambina», nei suoi primi lavori nelle soap opera per bambini, le dissero che «le ragazze volevano vedere i ragazzi», così hanno chiesto alle attrici di stare «dietro». Belinda Peregrín (Madrid, 1989) denuncia di dover ancora sopportare un certo scetticismo come compositrice oggi. «Nei miei temi ci sono ancora cinque autori, perché il merito è dato a tutti coloro che partecipano, come dovrebbe essere, anche se hanno messo una frase o una parola. Certo, non avrà fatto niente, tendono a pensare. Questo è sempre il caso, quando forse la donna ha fatto l'80% «, si rammarica. Si dichiara fan di Rigoberta Bandini, la cantante e cantautrice spagnolo autore di canzoni come «Perra» o «Ay Mamá», che è diventato l'inno ufficiale delle manifestazioni dell'ultima Giornata internazionale della donna. «Mi piacerebbe lavorare con lei. In effetti, gli ho scritto su Instagram ma non mi ha risposto. Ti prego, Rigoberta, rispondimi!» , chiede tramite Efe. PROSSIMO ALBUM IN VISTA Negli ultimi tempi, il suo aspetto musicale è stato più focalizzato sulla collaborazione con altri artisti, come nel 2021 sulla hit «School Girl» con Lola Indigo, un altro tema responsabilizzante per le donne. «Mi è piaciuto fin dall'inizio perché è diverso. In queste canzoni urbane, quel tema della forza delle donne non è mai stato toccato fin dall'infanzia. Mi ha anche dato l'opportunità di essere nello studio di Lola, che è una grande artista che ammiro molto come persona», racconta di cosa l'ha portata a quel progetto. È sorprendente, tuttavia, che non abbia pubblicato più album da quando nel 2013 ha pubblicato il quinto album della sua carriera, «Catarsis». «Quando faccio un disco, ottengo 100 per 100. Devo essere ispirato e scoprire perché, e non era il momento giusto. Non ho altra risposta», si limita a argomentare riguardo a quel lungo periodo di tempo. Conferma poi, però, che «non dovremo aspettare molto» per goderci di nuovo un LP con la sua firma. «Questo è molto ispirato», dice dopo aver confessato che il suo lavoro nella serie «Welcome to Eden» ha avuto molto a che fare con questo nuovo stato e pone i suoi follower sulla notizia «che sarà ascoltata molto presto». ALTRI PROGETTI IN SPAGNA? Le riprese per Netflix gli hanno permesso di stabilire una lunga stagione in Spagna, dove non esclude di essere visto più spesso con nuovi progetti. In questo senso, un incrocio di sguardi complici con la sua squadra conferma praticamente una prestazione ai prossimi festeggiamenti del Pride a Madrid. «Lo spero. Mi piacerebbe. Sarò qui per i prossimi 6 mesi della mia vita e sono felice di vedere l'alba a Madrid», dice. In questo senso, riceve anche con entusiasmo il suggerimento di recitare in un musical in Gran Vía dopo il suo debutto nel 2019 in quella zona con «Hoy no me puedo lift», che ha eseguito in Messico. «I musical sono meravigliosi e 'Non riesco ad alzarmi oggi' era il mio preferito. Vorrei poterlo fare qui», sottoscrive alto. Le canzoni di Mecano che ascoltava da bambina attraverso i suoi genitori sono solo alcune delle tante cose che hanno continuato a legarla alle sue radici su questa sponda dell'Atlantico. Figlia di uno spagnolo, dice che sebbene si sia trasferita con la famiglia in Messico da quando aveva 4 anni, il suo rapporto con il suo paese di nascita è molto presente nella sua vita quotidiana. «Ho trascorso più tempo in Spagna di quanto si pensi, ad esempio l'estate o il Natale. Questa è casa mia e lo sarà sempre, per le mie radici, per la musica che ascolto, per via dei miei genitori e per il cibo», sottolinea, prima di assicurare che «ovunque tu sia, in casa tua la frittata di patate, il prosciutto serrano e il 'pa amb tomàquet' sono di legge». CAPO jhv (icona) (foto) (video)