Azucena Uresti ha risposto ad AMLO dopo averla accusata di essere una classista per aver venduto tlayudas all'AIFA

Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha descritto come classista alcune delle notizie che hanno avuto luogo in occasione dell'inaugurazione dell'aeroporto internazionale Felipe Ángeles (AIFA), avvenuta il 21 marzo. Durante la sua conferenza stampa del 22 marzo, la conduttrice del Grupo Mileno Azucena Uresti è stata individuata affermando che la storia principale era una signora che vendeva tlayuda.

«Non è solo lei, è in generale, giornali, media e milioni di persone che sono molto sconvolte dal fatto che il conservatorismo in Messico sia sempre esistito», ha fermato.

In risposta al suo commento, la giornalista ha risposto sul suo account personale:

In quale idiota leggi il classismo di cui mi accusi? Ho riportato ciò che stava accadendo senza qualifiche o giudizi A proposito Presidente, sto ancora aspettando le prove di tutto ciò che mi ha accusato.

Va notato che l'inizio delle operazioni del nuovo aeroporto è stato un evento in cui c'era tutto: nel luogo non si potevano vedere solo i viaggiatori dei primi voli AIFA, decine di persone hanno colto l'occasione per vendere articoli che vanno dagli orecchini, al quarzo agli animali imbalsamati e ai «francobolli» del Presidente López Obrador.

Nel posto, la presenza di una signora che si stabilì vicino al parcheggio dell'aeroporto con un piccolo anafre per vendere tlayudas, una frittata verde dorato spalmata di fagioli, cactus e salsa, poiché la linea da acquistare era di quasi 20 metri.

Informazioni in fase di sviluppo...