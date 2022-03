50 migranti cubani che sono stati trasportati in barca vengono intercettati in Guatemala

Le forze di sicurezza guatemalteche hanno intercettato 50 cubani e due migranti senza documenti in un lago caraibico (nord-est) che sono stati trasportati su due barche con l'intenzione di raggiungere il territorio messicano e poi andare negli Stati Uniti, ha riferito il governo martedì.

I migranti, tra cui sei minori, sono entrati in Guatemala via terra oltre il confine con l'Honduras e poi sono saliti a bordo delle barche, ha detto ai giornalisti Alejandra Mena, portavoce dell'Istituto guatemalteco per le migrazioni.

Mena ha osservato che è «insolito» per i migranti utilizzare il trasporto via acqua per viaggiare in questa zona caraibica, poiché la maggior parte del flusso costante di migranti continua il suo viaggio su strada quando attraversa il Guatemala.

«Le forze di sicurezza hanno implementato i protocolli stabiliti e trasferito le persone al posto di frontiera di Corinto, dove sono state espulse dal territorio guatemalteco (in Honduras) per non aver rispettato i requisiti stabiliti», ha detto.

Per entrare nel Paese, il Guatemala richiede ai cittadini cubani un visto d'ingresso, un passaporto valido e una prova negativa del covid-19 o la prova di aver ricevuto due dosi del vaccino contro il coronavirus.

Da parte sua, la polizia ha dichiarato in un comunicato di aver arrestato tre persone, una delle quali un adolescente, «presumibilmente responsabile del trasferimento» dei migranti. I detenuti sono accusati del reato di contrabbando di persone, ha aggiunto Mena.

Oltre ad essere un paese di origine per i migranti che cercano di entrare negli Stati Uniti senza documenti, il Guatemala è anche un corridoio per migliaia di cittadini di altre nazionalità che cercano di raggiungere gli Stati Uniti.

HMA/LLU