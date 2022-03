Zelenski esclude di riconoscere l'indipendenza del Donbas richiesta dal Cremlino

Washington, 20 Mar Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto questa domenica di essere «pronto» a negoziare con il suo omologo russo, Vladimir Putin, per porre fine alla guerra, ma ha escluso di riconoscere l'indipendenza del Donbas e la sovranità russa sulla Crimea. In un'intervista alla Cnn, il presidente ha dichiarato con enfasi che non prenderà «alcun impegno che incida sull'integrità territoriale e sulla sovranità» dell'Ucraina. Il Cremlino ha posto come condizione per porre fine alla sua invasione che Kiev si rifiuti di entrare nella NATO, riconosca l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk nel Donbas e il controllo russo della Crimea, annessa da Mosca nel 2014. «Dobbiamo sfruttare ogni opportunità per negoziare e parlare con Putin. Se questi tentativi falliscono, ciò significherà la terza guerra mondiale», ha detto Zelensky dei negoziati che entrambi i paesi hanno tenuto in Bielorussia. Ma il presidente ha dichiarato che «come presidente e cittadino» non può riconoscere l'indipendenza dei territori ucraini. Ha assicurato che il popolo ucraino lo ha chiarito, dal momento che «non hanno ricevuto soldati russi con un mazzo di fiori, ma con coraggio e armi in mano». Per quanto riguarda l'eventuale ingresso nella Nato, Zelenski ha assicurato che la stessa Alleanza ha escluso l'ammissione dell'Ucraina, quindi ha ritenuto che Kiev dovrebbe cercare «altre alternative di sicurezza» con i suoi alleati. «L'Ucraina non può dire che non entrerà nella NATO. E' la Nato che ha detto che non ammetterà l'Ucraina», ha detto. Mentre Zelenski ha apprezzato il sostegno militare e militare che ha ricevuto dai membri della NATO per affrontare l'invasione, ha affermato che la guerra non sarebbe iniziata se l'Ucraina fosse stata ammessa come membro dell'Alleanza. Il presidente ucraino, di origine ebraica, si è ribellato dicendo che «una delle poche volte» in cui ha riso dall'inizio dell'invasione è stata quando ha sentito Putin dire che l'obiettivo dell'operazione militare è «denazificare» l'Ucraina. L'invasione, iniziata il 24 febbraio dopo settimane di tensione al confine a causa dell'accumulo di truppe russe, ha portato alla fuga di tre milioni di rifugiati e alla morte di almeno 900 civili, secondo l'Onu.