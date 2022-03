Video: «La verità non deve cercarla da nessuna parte», Manuela Gomez avrebbe lanciato accenni al suo ex

Il 14 marzo, Juan Esteban Ibarra, ex compagna di Manuela Gómez, ha confermato che la sua relazione con Manuela Gómez sarebbe finita, così ha deciso di uscire e parlare con i suoi follower attraverso il suo «InstaStories» perché lo considerava un processo che fa parte della sua vita privata.

«Ho rotto con Manuela qualche settimana fa, quindi è stata una decisione tra noi, a causa di errori credo sia una questione privata. Così sarà per me in questo momento e ringrazio tutte le persone che mi hanno mostrato il loro amore», ha detto Ibarra nelle sue storie su Instagram.

Tuttavia, in una recente pubblicazione del generatore di contenuti ha rilasciato alcune dichiarazioni presumibilmente accenni contro il suo ex partner.

«Non devi cercare la verità da nessuna parte, non è altro che che hai fede e chiedi a Dio se vuoi realizzare qualcosa che Dio ti mostrerà la strada e ho trovato la verità da sola», ha detto la donna d'affari attraverso il suo account Instagram.

Secondo Manuela Gómez, nei giorni scorsi ha ricevuto alcune telefonate che la avvertivano di alcune cose accadute alle sue spalle, confermate dalle prove fornitele dalla persona che l'ha contattata.

«Non vale davvero la pena soffrire per le cose che tormentano la mia vita, grazie a quella chiamata ho aperto gli occhi e ho preso un altro atteggiamento super diverso nei confronti della vita, per essere felice, per continuare a lottare per la mia vita e basta», ha concluso l'influencer.

Ecco il contenuto completo di Manuela Gómez :

Le dichiarazioni di Manuela Gómez sono diventate rapidamente virali su diversi portali di intrattenimento come «Gismes Hoy Col» superando le 17.000 visualizzazioni e avvicinandosi ai 400 like. Alcuni commenti sottolineano che il generatore di contenuti era fortemente entusiasta del suo ex partner.

«Non fare commenti da ex coppie, ecco perché è dannoso per il recupero e le cattive energie cancellare e raccontare nuove», «Super questo è l'atteggiamento, perché soffrire in modo che gli altri si divertano. 👏 Grazie a Dio che prima di togliergli un peso», «Non preoccuparti, la mia regina che si comporta bene nella vita sta facendo bene così calma verranno le benedizioni», «È sempre presumibilmente calma, ma è a disagio», tra gli altri.

Lunedì scorso, 14 marzo, l'influencer Paisa ha messo l'argomento sul tavolo delle sue Instagram Stories per raccontare al suo gruppo di follower la sua idea di lasciare la Colombia, mentre dava qualche parola di tranquillità riguardo al funzionamento della sua azienda.

«Ho pensato molto seriamente di lasciare il Paese. Comunque, accetto il lavoro, continuiamo a vendere, guarderò di nuovo a come gestisco tutte le cose della mia vita. Ovviamente non è così facile dire che domani lascerò il paese perché se dipendesse da me non sarei nemmeno qui, non tornerei nemmeno a casa, ma ehi, devo vedere come risolvo la cosa dei cagnolini, devo guardare a come accolgo di nuovo l'azienda, devo gestire un sacco di cose per essere in grado di lasciare.»

CONTINUA A LEGGERE: