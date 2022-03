Verstappen: «È stato molto doloroso abbandonare entrambe le auto»

Scrivendo sport, 20 Mar l'olandese Max Verstappen (Red Bull), l'ultimo campione del mondo di Formula Uno, partito al penultimo giro, quando era secondo, il Gran Premio del Bahrain, il primo del campionato, ha dichiarato sul circuito di Sakhir che «è stato molto doloroso» che abbiano dovuto abbandonare «i due auto della sua escudería», in una gara che nemmeno il suo compagno di squadra messicano Sergio Pérez ha concluso. «L'ultimo problema sembrava riguardare il sistema di alimentazione, quindi ho dovuto ritirarmi; ed è stato estremamente doloroso per le nostre auto che abbiamo dovuto abbandonare entrambi», ha detto Verstappen, 24 anni, venti volte vincitore nella categoria regina, metà delle quali l'anno scorso, quando ha concluso il regno del sette volte campione del mondo inglese Lewis Hamilton (Mercedes), terzo domenica in Bahrain. «Non sappiamo ancora esattamente cosa sia andato storto, ma è chiaro che analizzeremo i dati e ci assicureremo di imparare da essi», ha detto la giovane star olandese. «Il motorsport è imprevedibile e queste cose possono succedere. Questa è la prima gara, ce ne sono molte altre in arrivo», si è confortato Verstappen questa domenica dopo essere partito in Bahrain. CAPO arh/ismo