Un gruppo di orfani bloccati in una clinica in Ucraina è stato evacuato nell'area filo-russa

Un gruppo di bambini, per lo più orfani, che sono stati bloccati in una clinica nella città portuale ucraina di Mariupol, assediata dalle forze russe, sono stati evacuati in un'area detenuta dai separatisti filo-russi nell'est del paese, hanno riferito i loro parenti questa domenica.

Un totale di 19 bambini e adolescenti, di età compresa tra i quattro e i 17 anni, hanno vissuto per circa due settimane nel freddo seminterrato della clinica, specializzata nel trattamento delle malattie polmonari, dopo che i missili russi sono caduti vicino ai locali.

I bambini vivevano in località nella regione di Donetsk, non lontano da Mariupol (sud-est), ed erano stati mandati in clinica prima dell'inizio dell'offensiva russa il 24 febbraio.

Olga Lopatkina, tutrice di sei dei bambini, aveva chiesto la loro evacuazione in Europa, dove ora è rifugiata.

Ma domenica una di loro l'ha chiamata per dirle che erano stati portati a Donetsk, la capitale di una delle autoproclamate «repubbliche» ribelli filo-russe, ha detto all'Afp, spiegando che i bambini erano stati ricoverati in un ospedale.

«Ora non so come riaverli», ha detto Lopatkina, spiegando che nessun adulto l'aveva contattata per informarla dell'attuale ubicazione dei bambini.

Alexei Voloshchuk, un parente di un impiegato del sanatorio che si è rifugiato lì per un certo periodo prima che gli fosse permesso di lasciare Mariupol, ha detto all'Afp che i soldati russi avevano impedito la sua evacuazione a Zaporiyia, una città controllata dalle truppe ucraine.

L'AFP non è stato in grado di contattare il sanatorio perché tutte le comunicazioni sono state praticamente interrotte a Mariupol.

La maggior parte dei bambini proveniva da orfanotrofi nella regione di Donetsk, ma dalla parte che non era sotto il controllo della Repubblica popolare separatista di Donetsk (DNR).

L'associazione benefica con sede a Ginevra Stop TB ha detto all'Afp di essere preoccupata per il destino dei bambini, e il suo direttore ha spiegato di essere «disperata» nel rimuoverli dalle zone di guerra.

