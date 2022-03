Telegram torna in Brasile dopo aver rimosso le «fake news» pubblicate da Bolsonaro

Brasilia, 20 Mar Un giudice della Corte Suprema del Brasile domenica ha annullato la sospensione del servizio di Telegram nel Paese, dopo che la piattaforma ha ritirato false informazioni pubblicate dal presidente Jair Bolsonaro, tra le altre «determinazioni giudiziarie». La decisione di sbloccare Telegram è stata presa dal giudice Alexandre de Moraes, che venerdì scorso ha ordinato la sospensione delle operazioni della domanda nel Paese a causa delle sue «ripetute violazioni» delle ordinanze del tribunale. Tra gli altri punti, è stato richiesto il ritiro delle false informazioni diffuse da Bolsonaro, alla società è stato chiesto di spiegare il suo piano per «combattere la disinformazione» e nominare un rappresentante legale in Brasile, cosa che non aveva ancora rispettato e che, secondo le leggi nazionali, è un requisito operare nel Paese. Nella decisione rilasciata questa domenica, De Moraes ha spiegato che Telegram ha «già rispettato» queste e altre determinazioni, revocando così la sospensione dei servizi che lui stesso aveva ordinato venerdì scorso. Uno dei punti più contrastanti è stata la resistenza di Telegram a rimuovere le informazioni false rilasciate da Bolsonaro dai suoi contenuti, che solleva dubbi sulla trasparenza delle urne elettroniche che verranno utilizzate nelle elezioni del prossimo ottobre. Il sistema di voto elettronico è stato adottato in Brasile due decenni fa e non è mai stato oggetto di una denuncia per frode, ma Bolsonaro, eletto con quelle stesse urne nel 2018, sostiene, senza alcuna prova, che sono «manipolabili» e incoraggiano a barare. Bolsonaro, che intende candidarsi alla rielezione in ottobre, ha ritenuto «inammissibile» il blocco ordinato dalla Suprema Giustizia e ha stabilito che il governo avrebbe presentato ricorso contro quella decisione, anche se ora era anche nulla, a seguito della decisione di Telegram di rispettare le normative legali e collaborare con il Giustizia. Il leader di estrema destra ha alzato il tono delle sue critiche al sistema elettorale mentre i sondaggi d'opinione hanno rivelato un forte calo della sua popolarità negli ultimi due anni. Secondo i sondaggi, il chiaro favorito per ottobre è l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, il grande antagonista politico dell'attuale presidente, che intende votare vicino al 45%, rispetto al 30% che otterrebbe Bolsonaro.