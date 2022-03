San Marcos: Cosa succederà ai candidati che hanno acquistato il test? Il Rettore risponde

Dopo aver annullato il processo di ammissione 2022-II dell'Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), il suo rettore, Jeri Ramón, ha spiegato cosa succederà ai candidati che hanno imbrogliato al momento dell'acquisto del test trapelato.

A questo proposito, Ramón ha sottolineato che le indagini corrispondenti sono già in corso presso l'Ufficio del Procuratore per la prevenzione del crimine per identificare i trasgressori. «Se venisse rilevato che uno studente ha acquistato il test, quegli studenti saranno imperfetti per sempre e non potranno mai entrare nell'università», ha detto a tv Peru.

Allo stesso modo, il rettore ha affermato che queste cattive pratiche sono state condotte per anni nel Dean of America, ma che è ora di rivendicare la sua immagine.

«Devi essere coraggioso per prendere questa decisione. So che ci saranno molte domande, ma l'immagine di San Marcos non può continuare a essere violata. Voglio chiarire che, se ciò è già accaduto, non accadrà più. Questa è una conseguenza degli anni precedenti. Abbiamo stabilito il record di come sono stati dati i punteggi e le similitudini dei voti, e oggi più che mai la corruzione deve uscire da San Marcos», ha aggiunto.

Alla ricerca di non dover annullare un altro processo di ammissione a causa di ulteriori fughe di notizie, Ramón ha annunciato la riorganizzazione dell'Ufficio centrale di ammissione per ottimizzare le misure di sicurezza nella preparazione, applicazione e valutazione degli esami.

Va notato che la scorsa settimana è stata segnalata una «presunta fuga» dell'esame di ammissione. Inoltre, oggi una persona ha segnalato una nuova fuga di notizie, mostrando anche le prove su un canale televisivo.

«Questa dovrebbe essere una terza parte che non è nel processo di esame di ammissione. Ne esce denunciando che le prove erano trapelate e le hanno mostrate sul canale. Dobbiamo sapere chi gli ha inviato delle prove. Penso che la cosa più corretta ed etica, a causa della trasparenza e della sicurezza del processo, sia annullare l'esame», ha spiegato all'Agenzia andina.

Il rettore dell'UNMSM ha chiesto di ricordare che la competizione per entrare a San Marcos è molto dura e che per raggiungere un posto vacante per la Facoltà di Medicina ogni giovane deve affrontarne altri 75.

«Se ci sono studenti che si sforzano così tanto di studiare, che provengono dai villaggi più remoti, senza avere il sostegno familiare, non è giusto che chi ha soldi e può comprare il test porti via un posto vacante, lo lasci senza l'opportunità di studiare. Per questo ho visto conveniente annullare l'intero processo di ammissione, che comprende i giorni del 12, 13, 19 e 20 marzo, fino a nuova programmazione», ha detto.

Per quanto riguarda il pagamento per il diritto all'esame, Jeri Ramón ha sottolineato che «il pagamento (come diritto all'esame di ammissione) dei candidati è assicurato». Cioè, chi riprenderà il test nelle date da annunciare non dovrà effettuare un pagamento aggiuntivo per questo. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui giorni in cui si svolgeranno i nuovi test, si è concentrato solo sull'indicazione che assicureranno che la perdita non si verifichi ancora una volta.

«Chiediamo la comprensione dei genitori. Non possiamo permettere agli studenti di entrare nei test di acquisto e che non si sono dedicati allo studio. San Marcos è concorrenza, San Marcos non può permettersi di ricevere commercianti all'interno della nostra amata alma mater», ha detto.

