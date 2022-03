San Felipe, Baja California, registra un terremoto di magnitudo 4.0

Un terremoto di magnitudo 4.0 e una profondità di 10 chilometri ha allertato gli abitanti della città di San Felipe alle 1:19 ora locale (7:19 UTC) di oggi.



Il movimento aveva come epicentro 70 km a est di quella popolazione nello stato della Baja California, secondo le informazioni preliminari.

L'impatto sulle vittime umane e sui danni materiali causati da questo movimento tellurico nello stato della Baja California rimane non stabilito, visti i recenti eventi. A



fronte di una significativa attività sismica, il Centro nazionale per la prevenzione dei disastri (Cenapred) raccomanda di non cadere in voci o notizie false e di riferire solo a fonti ufficiali, come le autorità di protezione civile, sia locali che statali, oltre che federali.



Dopo un tremore, controlla la tua casa per possibili danni, usa il tuo cellulare solo in caso di emergenza, non accendere fiammiferi o candele finché non ti assicuri che non ci siano perdite di gas e ricorda che potrebbero verificarsi scosse di assestamento del terremoto, quindi è importante stare attenti. È



inoltre possibile adottare le seguenti misure prima di un terremoto: preparare un piano di protezione civile, partecipare alle esercitazioni di evacuazione, identificare le zone di sicurezza a casa, a scuola o sul posto di lavoro e preparare uno zaino di emergenza.



Durante un terremoto mantieni la calma e rimani in una zona sicura, stai lontano da oggetti che potrebbero cadere; se sei in auto, parcheggia e stai lontano da edifici, alberi e pali; e se ti trovi sulla costa, stai lontano dalla spiaggia e rifugiati nelle zone alte.

Terremoti in Messico

Il Messico è situato in un'area ad alta attività geologica, che la espone al costante rischio di terremoti. Prova di ciò sono stati i terremoti del 1985 e del 2017, che hanno causato gravi danni, tuttavia, non sono stati i più grandi nella storia del paese, nonostante siano uno dei più presenti nella memoria sia dei cittadini che degli stranieri.

Il

28 marzo 1787, una Oaxaca coloniale fu scossa da quello che è stato il più forte terremoto registrato finora in Messico. Con una magnitudo di 8,6, è stato seguito da uno tsunami che ha attraversato 6 chilometri oltre la costa.

Gli esperti del Centre for Instrumentation and Seismic Recording (Cires) ritengono che sarà possibile ripetere situazioni simili nel prossimo futuro. Queste conclusioni sono emerse da uno studio del 2009 che ha cercato di analizzare il suddetto evento. Si diceva allora che potrebbero esserci terremoti di entità simile sulle coste del Messico e dell'America centrale. Questo perché questa zona ha un grande potenziale per eventi di natura geologica, data la sua posizione nella cosiddetta Guerrero Breach.

Tuttavia, una minore entità in un evento sismico non si traduce necessariamente in un impatto minore su edifici e infrastrutture. Così, nel 1985 e nel 2017, gli abitanti della capitale, Città del Messico, hanno dovuto affrontare la devastazione derivante da due terremoti che sono diventati parte dell'acqua della loro vita.

Il

19 settembre 1985 si è verificato alle 7:19 ora locale (13:19 UTC) con una magnitudo di 8.2 e con un epicentro nello stato di Guerrero. Dopo quel terremoto molti pensavano che una cosa del genere non sarebbe più successa. Ma è successo di nuovo esattamente 32 anni dopo.

Nel 2017, è successo alle 13:14 ora locale (18:30 UTC), con epicentro in un'area tra gli stati di Puebla e Morelos. Quindi, il bilancio delle vittime ha raggiunto 369.

