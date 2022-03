Pasqua: quanto costa viaggiare in auto da Buenos Aires a Mendoza, Cordoba e le principali mete turistiche

Di fronte alle vacanze pasquali, molte persone decidono di utilizzare la propria auto per viaggiare all'interno del Paese e godersi i confini interni, soprattutto considerando le difficoltà di viaggiare all'estero e considerando che sta diventando sempre più difficile acquistare dollari a causa del divario di peso. E mentre viaggiare in Argentina in questo contesto di alta inflazione non è facile nemmeno per i turisti locali, è senza dubbio l'opzione più accessibile per chi ha qualche risparmio e decide di godersi il lungo weekend di aprile.

In questo contesto, Infobae ha condotto un sondaggio per tenere conto del costo del viaggio in auto da Buenos Aires verso alcune delle principali destinazioni turistiche del paese, che ha dimostrato che è necessario fino a $28.665,7 in benzina per viaggiare da e per Bariloche; $17.965,60 a Mendoza; fino a $7.133, 40 per andare a Mar del Plata; $23.381,70 per arrivare a Puerto Iguazú, a Misiones e $12.549,50 per andare a Cordoba.

A seconda di quante persone condividono il viaggio, potrebbe anche essere un'opzione più economica, rispetto al costo individuale altrimenti.

Quando si entra in macchina, è necessario tenere conto del budget familiare. Soprattutto se si considera che il potere d'acquisto dei salari è eroso dall'inflazione, che negli ultimi 12 anni ha raggiunto il 52,3%, secondo l'Indec. E considerando anche l'aumento del prezzo della benzina, una delle voci in più rapida crescita nella quota della spesa totale delle automobili.

Va ricordato che i carburanti sono aumentati questo mese. A questo proposito, la società YPF ha annunciato lunedì scorso aumenti del 9,5% medio del prezzo dei suoi carburanti di base e di una media dell'11,5% nei carburanti premium.

Nel frattempo, il presidente della Camera argentina del turismo (CAT), Gustavo Hani, ha dichiarato a Infobae che ci sono molte aspettative per le vacanze di Pasqua 2022. «Vediamo che la domanda di viaggi continua ad aumentare in tutto il Paese e siamo molto contenti di ciò che significa per la società e di ciò che genera per l'economia del Paese. Veniamo da una stagione estiva di successo, con il potente strumento di Previaje, dove è stata dimostrata l'importanza del turismo come attività per sostenere le province e generare vera occupazione», ha detto.

«In questo senso lavoriamo per realizzare un grande movimento turistico durante la Pasqua. Siamo convinti che quest'anno continueremo la ripresa del turismo con la spinta dei weekend lunghi e delle fughe», ha aggiunto.

Buenos Aires - Bariloche

Viaggiare in un'auto di medie dimensioni da Buenos Aires a Bariloche richiede di percorrere circa 1.640 chilometri, il che significa un consumo medio di 217 litri. Se si tiene conto del prezzo della super benzina di YPF, il cui valore nella città di Buenos Aires è di $109,90 al litro, per andare e venire è necessario pagare circa $23.848,30, mentre se si utilizza nafta premium, (a $132,10 al litro) la spesa ammonta a $28.665,7. Questi valori aumentano al di fuori del CABA.

Il Bariloche Civic Center riceve turisti tutto l'anno

Gli specialisti sottolineano che potrebbero esserci variazioni nel consumo di carburante, a seconda della manutenzione dell'auto, come la corretta messa a punto della vettura: la pressione dei pneumatici e le condizioni dei filtri dell'aria e dell'olio; e il modo di maneggiare.

In questo caso, il costo di circa sei pedaggi, per un totale di $511,71, deve essere aggiunto alla spesa.

Buenos Aires — Mendoza

Per coloro che scelgono le montagne e i vigneti come attrazione e decidono di visitare la provincia di Cuyana, dovranno percorrere circa 1.047 chilometri per sezione, il che significa un consumo medio di 136 litri di benzina in un'auto di medie dimensioni.

Per arrivare nella terra del vino da Buenos Aires è necessario percorrere circa 1.047 chilometri per sezione

Pertanto, il calcolo della spesa per i veicoli che si muovono a 110 chilometri all'ora mostra che il caricamento della super benzina ammonta a $14.946,40, mentre con la benzina premium, il costo sale a 17.965,60 pesos.

A questa destinazione deve essere addebitato il costo di uno 10 pedaggi per un totale di circa 831,71 dollari per sezione.

Buenos Aires - Mar del Plata

Il Costa Party è sempre un'ottima opzione, anche in autunno. E in questo senso, Mar del Plata è, come ogni anno, tra le mete più visitate per le prenotazioni.

Mar del Plata rimane un classico per le famiglie argentine quando si tratta di scegliere una destinazione turistica (Shutterstock)

La distanza dalla città di Buenos Aires è di circa 414 chilometri dalla Strada Provinciale 2, il che implica un consumo di 54 litri per viaggiare di andata e ritorno. In questo caso, devi sborsare circa $5.934,60 se carichi super benzina e circa 7.133,40 dollari se consumi premium.

Per raggiungere il felice bisogna tenere conto della spesa per cinque pedaggi, che in totale accumulano circa 457,71 dollari a senso unico.

Buenos Aires — Cordova

Questa provincia, accessibile da Buenos Aires attraverso la National Route 9, è anche una delle destinazioni più popolari in Argentina quando si tratta di visitare la città.

Le montagne di Córdoba tendono ad essere un'attrazione per i turisti in ogni periodo dell'anno (Credit Prensa Visit Argentina)

In questo caso, da CABA è necessario percorrere circa 700 chilometri per raggiungere la capitale di Córdoba, il che implica un consumo di carburante di 95 litri per percorrere i 1.400 km necessari per andare e tornare. In questo modo, è necessario spendere circa $10.440,50 se si carica super e circa $12.549,50 nel caso in cui si carica benzina premium.

Per arrivare a la docta, è necessario aggiungere al budget circa sei pedaggi per un totale di $611,71 per sezione.

Buenos Aires — Iguazu

Infine, coloro che vogliono visitare o rivisitare le cascate di Iguazu a Misiones e andare in auto dovranno percorrere circa 2.600 chilometri da e per Buenos Aires, quindi consumeranno 177 litri di benzina. Quindi se carichi super benzina dovrai pagare $19.450,30 e nel caso della benzina più costosa dovrai avere $23.381,70 .

In questo caso, è necessario considerare la spesa per otto pedaggi per un totale di $901,71.

Le cascate di Iguazu sul lato argentino - © Nicholas Tinelli/Argentina Photo Workshops

Altre spese per i viaggi in auto

Va notato che il costo totale serve come riferimento e che l'investimento consiste in una serie di valori standard che include l'incisione di ricambi auto (obbligatoria dalla legge 3.708) il cui valore stabilito nel Comune è di $3.000, oltre al costo, anche in CABA, del Veicolo Tecnico Verifica (VTV) di $4.024 per le auto.

La procedura VTV è obbligatoria per i veicoli privati fino a 3.500 chili, di età superiore a tre anni o più di 60 mila chilometri. I requisiti sono avere la carta d'identità, la patente di guida attuale e l'assicurazione del veicolo in vigore. È inoltre necessario avere una prova di pagamento corrispondente alla prenotazione del turno. E con la carta verde o blu, in caso di terzi.

Per l'incisione di ricambi auto, la procedura deve essere eseguita da tutti i proprietari di veicoli a motore situati nella città. I requisiti sono avere il titolo o la carta d'identità verde/blu e un documento d'identità valido. Una volta completata la procedura, ti verrà fornito un modulo e un wafer che identificano che il veicolo è inciso.

Documentazione richiesta

È anche importante tenere presente quale documentazione è necessaria per poter viaggiare sia su percorsi nazionali e provinciali, sia su strade e autostrade.

La National Road Safety Agency ha notificato che la documentazione obbligatoria per la guida consiste in una patente di guida valida e che abilita il tipo di veicolo, DNI, carta d'identità del veicolo (carta blu o verde), wafer e certificato della revisione tecnica obbligatoria (secondo la legislazione in cui si trova situato) il veicolo), prova attuale della polizza assicurativa obbligatoria nei confronti di terzi, entrambe le targhe di brevetto poste visibili, inalterate, in buone condizioni e in luogo appropriato, la prova del pagamento della tassa di liquidazione del veicolo (brevetto) e la prova e wafer valido per i veicoli con CNG.

