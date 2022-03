Oliveira regna a Mandalika, Marquez la vittima più inopportuna

Juan Antonio Llados Lombok (Indonesia), 20 Mar Il portoghese Miguel Oliveira (KTM RC 16), ha regnato sulla pista di Mandalika, teatro del Gran Premio di Indonesia MotoGP, e in cui lo spagnolo Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 v) ha giocato la perdita più inaspettata dopo aver subito una brutale caduta durante le prove libere prima della gara . Márquez ha subito fino a quattro cadute durante il fine settimana in Indonesia, nel quarto ha volato in aria e si è colpito con una commozione cerebrale che alla fine gli ha consigliato di non partecipare a una gara in cui la pioggia era un altro grande protagonista. Mentre le categorie Moto3 e Moto2 non hanno avuto problemi nel loro sviluppo, sebbene la categoria intermedia sia stata tagliata da 25 giri 16 a causa delle cattive condizioni dell'asfalto nelle curve 2, 3, 10 e 17, quando dovevano iniziare i preparativi per la categoria MotoGP, un vero diluvio è caduto su Mandalika. Anche la gara della MotoGP, dopo la decisione di accorciare la gara in Moto2, è stata ridotta da 27 a 20 giri, ma la pioggia ha giocato un vantaggio decisivo e, a volte, preoccupante. L'acqua ha portato ad un susseguirsi di ritardi che hanno portato a temere l'annullamento della gara, ma la tregua data dalla pioggia ha permesso alla partenza di procedere con un'ora e un quarto di ritardo, in condizioni estreme della pista, in cui sono emerse le doti dei piloti più veloci in acqua, in molte occasioni quelli che lo fanno non hanno il massimo potenziale meccanico nelle loro motociclette. E sebbene ci siano stati diversi cambiamenti nei minuti iniziali e tutto sembrava prefigurare che sarebbe stato l'australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) a imporre le sue abilità in quelle condizioni, è emersa la figura di Oliveira, che partiva dalla settima posizione nel formazione di partenza, e che con un passaggio deciso e diversi giri veloci di carriera ha lasciato tutti i suoi rivali. Miller inoltre non sopportava la pressione di chi arrivava da dietro, il francese Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22) e Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), che avevano ottenuto il miglior tempo di allenamento, anche se nella prima parte di gara ha dato qualche segno di debolezza ma, con il passare dei giri è cresciuto e in una spettacolare rimonta ha finito per conquistare il secondo posto. Il miglior spagnolo della categoria è stato Alex Rins (Suzuki GSX RR), che è arrivato a lottare per le posizioni di testa ma alla fine si è dovuto accontentare del quinto posto, davanti al suo compagno di squadra e campione del mondo MotoGP nel 2020, Joan Mir. Il pilota Somkiat Chantra (Kalex) ha regalato al suo paese, la Thailandia, la prima vittoria nel mondiale di motociclismo vincendo la Moto2 con autorità e in solitaria dopo aver recitato in diversi giri veloci per dimostrare la sua solvibilità a Mandalika, dove è stato accompagnato sul podio dall'italiano Celestino Vietti ( Kalex), che si è consolidato nella prima posizione del campionato, con Arón Canet (Kalex), terzo. L'italiano Dennis Foggia (Honda) ha ottenuto una solida e clamorosa vittoria, la prima dell'anno, in Moto3, davanti agli spagnoli Izan Guevara (GasGas) e Carlos Tatay (CFMoto). Il Foggia è il nuovo leader del mondiale con 34 punti, uno in più dello spagnolo Sergio García Dols (GasGas), quarto in gara, e con il connazionale spagnolo Izan Guevara terzo con 28 punti. CAPO JLL/EA