Oliveira ha riconosciuto che il suo buon inizio gli ha permesso di vincere

Lombok (Indonesia), 20 Mar Il portoghese Miguel Oliveira (KTM RC 16) ha riconosciuto che gran parte del successo della sua vittoria è dovuto alla buona partenza che ha fatto perché «senza quella buona partenza la gara sarebbe stata diversa per me, perché dietro agli altri piloti non si vedeva nulla perché della pioggia o, meglio, a causa degli schizzi d'acqua che si trovava sulla pista». «È stato difficile vedere e capire anche il grip della pista, ma dopo qualche giro ho visto che potevo tirare di più, anche se è abbastanza difficile fare una gara in queste condizioni perché in un allenamento hai più tempo e puoi gestire le gomme in un altro modo, anche se fortunatamente sono andato bene e ho seguito Jack (Miller), e lì ho capito di cosa avevo bisogno», ha ricordato Oliveira. «Sono riuscito a trovare un gap e a superarlo», ha detto di Miller e ha dichiarato che «se ci fossero stati altri sette giri non so cosa sarebbe successo, perché Fabio (Quartararo) era molto forte dietro, ma fortunatamente sono riuscito a tornare sul podio e con una vittoria», il pilota portoghese KTM è stato contento. «Ho visto che 'Pecco' e Martín avevano problemi con 'aquaplaning' alla prima curva e non ero consapevole che c'era così tanta acqua lì, era una questione d'istinto poter rotolare con così tanta acqua», ha detto. «Ci sono state solo due gare ma, ovviamente, vogliamo continuare a mantenere questa posizione di forza nelle gare successive e non vogliamo ottenere buone posizioni in due o tre gare e basta, vogliamo essere sempre avanti e per questo dobbiamo lavorare sodo, come è la norma in questa categoria, dove c'è molta competitività, come vede in Q2 con tanta uguaglianza quindi ci concentriamo sull'essere veloci e ottenere buoni risultati in gara», ha detto.