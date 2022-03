Miss Perù: ricorda i momenti più controversi e imbarazzanti del concorso di bellezza

Nei giorni scorsi, il concorso di bellezza Miss Peru La Pre è stato duramente messo in discussione dagli utenti dei social media, così come ex concorrenti che hanno denunciato il favoritismo quando si è saputo che Kyara Villanella, Gaela Barraza e Alondra Huárac era stato il vincitore.

A causa di questa nuova controversia, qui ti ricorderemo tutte le volte che questo concorso è stato nell'occhio del ciclone per i suoi partecipanti. Alcune delle ex regine di bellezza oggi sono conosciute nell'ambiente locale, mentre altre sono scomparse del tutto.

MELISSA PAREDES HA RINUNCIATO ALLA SUA CORONA MISS PERÙ

Nel 2012 Melissa Paredes ha vinto uno dei più importanti concorsi di bellezza a livello nazionale. Tuttavia, ha dovuto rinunciare alla sua corona dopo che si è saputo che in passato aveva fatto un servizio fotografico in topless, cosa non consentita dall'organizzazione.

« Rispetto davvero le persone che mi criticano così duramente. Non sono proprio una vedette, non sono una ballerina, non ho nulla in contrario a quei lavori . Sono Melissa Paredes, una donna che va avanti, che ha sempre lavorato per se stessa e la sua famiglia, quindi informo tutto il Perù che Melissa Paredes oggi sta rinunciando alla sua corona», ha detto.

Melissa Paredes viene incoronata la nuova Miss Perù.

ROSA ELVIRA CARTAGENA HA NASCOSTO LA CORONA ED È STATA

Rosa Elvira Cartagena è diventata la prima afro-peruviana a vincere Miss Perù, ma questo titolo non sarebbe durato a lungo, poiché pochi mesi dopo fu licenziata quando si scoprì che aveva mentito quando disse che la sua corona era andata fuori strada.

Quando l'organizzazione le ha chiesto di consegnare la corona che era valutata 100.000 dollari , ha detto di averla persa insieme a vari oggetti personali come sarti, scarpe, gioielli, tra le altre cose, in una valigia. Alla fine, la polizia ha scoperto che tutto era una bugia e che non aveva mai smarrito l'oggetto.

ANYELLA GRADOS PERDE CORONA PER UN VIDEO VIRALE MENTRE È INTOSSICATA

Anyella Grados è riuscita ad essere incoronata Miss Perù nel 2019, ma il suo regno è durato solo un paio di mesi perché una delle sue compagne l'ha registrata in totale ubriachezza mentre stavano festeggiando un carnevale.

Il video è stato diffuso sui social media ed è diventato rapidamente virale. Ciò ha causato il turbamento di Jessica Newton, invocando una conferenza stampa per annunciare che Grados aveva perso la corona per aver violato le regole.

Anyella Grados è stata espulsa da Miss Perù.

MICHELLE SOIFER SI È RITIRATA DA MISS PERÙ PER AVER MENTITO SUL SUO STATO

Nel 2010, Michelle Soifer ha corso per Miss Peru come presentatrice Callao. Non è stata così fortunata perché è stata espulsa dal concorso per aver mentito sul suo stato civile, poiché ha indicato di essere single quando era effettivamente sposata.

Secondo lo statuto del concorso di bellezza, i partecipanti non possono essere sposati. Anche Maritza Mendoza, presidente dell'organizzazione in quel momento, ha parlato della questione.

«Tutti i candidati sono molto tristi per questo problema. È una bambina molto disciplinata. Ho parlato con sua madre e con lei, siamo davvero presi alla sprovvista, ma non so quale decisione abbia preso Michelle. Ci sono cose che non sanno come se provengano da una condizione umile, di necessità », ha detto.

Michelle Soifer ha dovuto essere allontanata da Miss Perù mentendo sul suo stato civile.

STEVE HARVEY AL MISS UNIVERSO

Steve Harvey è diventato famoso in tutto il mondo per aver commesso un errore alla cerimonia di Miss Universo 2015, quando ha scambiato la vincitrice di Miss Universo Filippine per la seconda classificata Miss Universo Colombia.

Dopo aver vinto Miss Universo Colombia, Ariadna Gutierrez, la presentatrice è tornata sul palco per scusarsi con il pubblico e con il partecipante, e ha immediatamente nominato Miss Universo Filippine, Pia Wurtzbach, come vincitrice, che non era per il suo stupore.

